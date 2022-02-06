愛心點綴小白鞋！用情人節限定款大方示愛

再過一週就是西洋情人節了，今年時尚品牌又有哪些應景的商品來歡慶這個浪漫節日呢？向來總是能發揮巧思為情人們打造出可愛俏皮鞋履系列的HOGAN、Roger Vivier，都不約而同推出了百搭的小白鞋，並為小白鞋點綴上能夠大方示愛的元素，非常討喜！

HOGAN選擇將品牌標誌性的Rebel休閒鞋作為今年西洋情人節限定系列的女鞋主角，從外型、尺寸及設計上都有新的設計，最大重點就是側邊以特別的波浪H字母LOGO，搭配整個鞋身上紅色、黑色的愛心塗鴉和紅色鞋帶，別具調皮氛圍，鞋內含品牌專屬記憶鞋墊具備緩震舒適體驗，還有增高效果，打造長腿look。男鞋則是以H580為基準，簡單地在鞋身的側、後方用黑色筆觸加上愛心箭及LOVE字樣，低調可愛。