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愛心點綴小白鞋！用情人節限定款大方示愛

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
HOGAN Rebel手繪塗鴉女士休閒鞋，22,000元。圖／迪生提供
HOGAN Rebel手繪塗鴉女士休閒鞋，22,000元。圖／迪生提供

再過一週就是西洋情人節了，今年時尚品牌又有哪些應景的商品來歡慶這個浪漫節日呢？向來總是能發揮巧思為情人們打造出可愛俏皮鞋履系列的HOGAN、Roger Vivier，都不約而同推出了百搭的小白鞋，並為小白鞋點綴上能夠大方示愛的元素，非常討喜！

HOGAN選擇將品牌標誌性的Rebel休閒鞋作為今年西洋情人節限定系列的女鞋主角，從外型、尺寸及設計上都有新的設計，最大重點就是側邊以特別的波浪H字母LOGO，搭配整個鞋身上紅色、黑色的愛心塗鴉和紅色鞋帶，別具調皮氛圍，鞋內含品牌專屬記憶鞋墊具備緩震舒適體驗，還有增高效果，打造長腿look。男鞋則是以H580為基準，簡單地在鞋身的側、後方用黑色筆觸加上愛心箭及LOVE字樣，低調可愛。

Roger Vivier則是為Viv Skate小白鞋加上閃閃發光的鑽飾愛心裝飾，白、紅兩層鑽飾環繞的愛心展現奢華感，也象徵在另一半心中的尊寵地位。另外，一款Strass Vanity化妝包也加上了閃鑽飾扣和心形扣，為丹寧材質包身注入更優雅成熟的韻味，同時也傳遞滿滿愛意。

Roger Vivier Strass Vanity鑽扣化妝包，72,600元。圖／迪生提供
Roger Vivier Strass Vanity鑽扣化妝包，72,600元。圖／迪生提供
HOGAN Rebel手繪塗鴉女士休閒鞋以特別的波浪H字母LOGO，搭配整個鞋身上紅色、黑色的愛心塗鴉和紅色鞋帶，別具調皮氛圍。圖／迪生提供
HOGAN Rebel手繪塗鴉女士休閒鞋以特別的波浪H字母LOGO，搭配整個鞋身上紅色、黑色的愛心塗鴉和紅色鞋帶，別具調皮氛圍。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv Skate寶石紅愛心鑽休閒鞋，46,300元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv Skate寶石紅愛心鑽休閒鞋，46,300元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv Skate寶石紅愛心鑽休閒鞋，46,300元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv Skate寶石紅愛心鑽休閒鞋，46,300元。圖／迪生提供
HOGAN情人節限定系列。圖／迪生提供
HOGAN情人節限定系列。圖／迪生提供
男鞋則是以H580為基準，簡單地在鞋身的側、後方用黑色筆觸加上愛心箭及LOVE字樣，低調可愛。圖／迪生提供
男鞋則是以H580為基準，簡單地在鞋身的側、後方用黑色筆觸加上愛心箭及LOVE字樣，低調可愛。圖／迪生提供
HOGAN H580白色皮革男士休閒鞋，21,300元。圖／迪生提供
HOGAN H580白色皮革男士休閒鞋，21,300元。圖／迪生提供

愛心 品牌 情人節

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