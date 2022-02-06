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情人節放閃！BAC玫瑰巧克力蛋糕、紅寶石巧克力秀浪漫

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
幸福可可手工巧克力工坊所打造的「紅寶石玫瑰」。圖／幸福可可手工巧克力工坊提供
幸福可可手工巧克力工坊所打造的「紅寶石玫瑰」。圖／幸福可可手工巧克力工坊提供

西洋情人節即將到來，為了幫愛侶們傳達彼此情意，BAC再度推出玫瑰造型的「玫你不可」手工情人節蛋糕，使用了經典巧克力品牌蛋糕為基底，在巧克力戚風蛋糕中夾有生巧克力餡；外觀則是層層點綴上9片手工捏製的巧克力玫瑰花瓣，象徵愛情能夠長長久久，並且還有加上金箔增添浪漫感。BAC「玫你不可」巧克力蛋糕自2月8日起於全台門市與官網開始販售，3.5吋售價799元。

紅寶石巧克力是繼牛奶巧克力、黑巧克力、白巧克力之後的第4種巧克力，擁有獨特的天然莓果香氣與粉紅色澤，創造出更多的變化性。德麥食品所代理的比利時巧克力品牌「嘉麗寶」（Callebaut），今年也與全台多間飯店、烘焙品牌合作，以「紅寶石巧克力」（Ruby Chocolate），共同推出一系列紅寶石巧克力聯名情人節商品。

在眾多的聯名商品中，神旺大飯店推出情人節限定款蛋糕「蜜桃戀人」，藉由香草蛋糕與紅寶石巧克力慕斯內餡相互結合，還有蘋果白桃凍、杏仁碎粒等元素；湛盧咖啡則推出「莓好薑來樹輪蛋糕」，而夢卡朵則設計了「Ruby紅寶石泡芙」、「Ruby紅寶石覆莓蛋糕」等品項。其他如嗜甜女子、可可美克、幸福可可手工巧克力工坊、ミニ・耘菓、樂東菓子、糧拾等品牌，也都有紅寶石巧克力系列甜品，適合情侶傳達愛意。活動期間購買並參與活動，還有機會抽中比利時原廠限量工具組、紅寶石巧克力鈕釦等好禮。

湛盧咖啡提供有「莓好薑來樹輪蛋糕」。圖／湛盧咖啡提供
湛盧咖啡提供有「莓好薑來樹輪蛋糕」。圖／湛盧咖啡提供
BAC「玫你不可」巧克力蛋糕，3.5吋售價799元。圖／BAC提供
BAC「玫你不可」巧克力蛋糕，3.5吋售價799元。圖／BAC提供
夢卡朵設計了「Ruby紅寶石泡芙」、「Ruby紅寶石覆莓蛋糕」等品項。圖／夢卡朵提供
夢卡朵設計了「Ruby紅寶石泡芙」、「Ruby紅寶石覆莓蛋糕」等品項。圖／夢卡朵提供

巧克力 品牌 情人節 可可 情侶 愛情

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