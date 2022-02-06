情人節放閃！BAC玫瑰巧克力蛋糕、紅寶石巧克力秀浪漫

西洋情人節即將到來，為了幫愛侶們傳達彼此情意，BAC再度推出玫瑰造型的「玫你不可」手工情人節蛋糕，使用了經典巧克力品牌蛋糕為基底，在巧克力戚風蛋糕中夾有生巧克力餡；外觀則是層層點綴上9片手工捏製的巧克力玫瑰花瓣，象徵愛情能夠長長久久，並且還有加上金箔增添浪漫感。BAC「玫你不可」巧克力蛋糕自2月8日起於全台門市與官網開始販售，3.5吋售價799元。

紅寶石巧克力是繼牛奶巧克力、黑巧克力、白巧克力之後的第4種巧克力，擁有獨特的天然莓果香氣與粉紅色澤，創造出更多的變化性。德麥食品所代理的比利時巧克力品牌「嘉麗寶」（Callebaut），今年也與全台多間飯店、烘焙品牌合作，以「紅寶石巧克力」（Ruby Chocolate），共同推出一系列紅寶石巧克力聯名情人節商品。