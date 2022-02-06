開工限動靠這招展氣勢！IG虎年限定貼圖、FB特效用起來

9天年假雖然即將結束，但農曆新年的慶祝氛圍一直要到元宵才算告一段落，正適合用Meta推出Instagram及Facebook新年限定特效，以超有氣勢的虎年貼圖與身邊親友一同迎接開工日！

Instagram與創作者@opheliapangg 合作推出虎年專屬系列貼圖，即日起可於Instagram限時動態上使用3款繽紛的虎年貼圖互道恭喜，只要在限時動態使用虎年專屬貼圖，所有相關的限時動態將集結在限時動態最左側的位置，可優先瀏覽來自不同創作者或作者分享的內容，看看社群上大家的創意拜年動態。