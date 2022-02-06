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開工限動靠這招展氣勢！IG虎年限定貼圖、FB特效用起來

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
即日起在Instagram使用虎年專屬貼圖，所有相關的限時動態將集結在限時動態最左側的位置。圖／Meta提供
即日起在Instagram使用虎年專屬貼圖，所有相關的限時動態將集結在限時動態最左側的位置。圖／Meta提供

9天年假雖然即將結束，但農曆新年的慶祝氛圍一直要到元宵才算告一段落，正適合用Meta推出Instagram及Facebook新年限定特效，以超有氣勢的虎年貼圖與身邊親友一同迎接開工日！

Instagram與創作者@opheliapangg 合作推出虎年專屬系列貼圖，即日起可於Instagram限時動態上使用3款繽紛的虎年貼圖互道恭喜，只要在限時動態使用虎年專屬貼圖，所有相關的限時動態將集結在限時動態最左側的位置，可優先瀏覽來自不同創作者或作者分享的內容，看看社群上大家的創意拜年動態。

疫情影響，有些人無法與親友在現實生活中團聚，為讓人們體驗用科技創意濾鏡拜年的樂趣，Facebook特別推出「Happy Lunar New Year」AR濾鏡特效，只要開啟濾鏡自拍，即可以趣味的形式張嘴品嚐各式年節佳餚，同款濾鏡也可於Instagram上使用，讓你線上大啖美食不怕發胖。

迎接虎年，Instagram推3款繽紛俏皮的虎年系列貼圖。圖／Meta提供
迎接虎年，Instagram推3款繽紛俏皮的虎年系列貼圖。圖／Meta提供
為慶祝農曆新年，Instagram與創作者合作推出虎年專屬系列貼圖。圖／Meta提供
為慶祝農曆新年，Instagram與創作者合作推出虎年專屬系列貼圖。圖／Meta提供

貼圖 Instagram 拜年 自拍 疫情

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