「蜘蛛人」Tom Holland、鳳小岳都愛穿！盤點提升帥度必備單品

蜘蛛人湯姆霍蘭德（Tom Holland）人氣持續不墜，鄰家男孩的氣質加上電影角色魅力加持，讓他可說是目前年輕影星中最受歡迎的代表之一。而身為輕熟男帥哥代表的鳳小岳，近期則是投入音樂表演，呈現出有別於俊美外表的另一面，同樣讓人驚艷。

湯姆霍蘭德與鳳小岳，雖然是不同世代的帥哥代表，但對於穿搭的品味上，仍有相似之處。像是湯姆霍蘭德先前在替電影拍攝宣傳短片時，就身穿了AllSaints的經典Ossage短袖T恤，凸顯出他的精壯好身材；而鳳小岳則是挑選了同品牌印花襯衫，登上表演舞台，擔任I Mean Us演唱會嘉賓。AllSaints的男裝以印花襯衫、皮衣而廣為人知，更是呈現英倫率性穿搭的必備單品，帶有公羊頭骨刺繡的T恤，則是愛好簡約風格的人最愛，一直都是品牌每季都會推陳出新的產品。

鳳小岳挑選了AllSaints印花襯衫，登上表演舞台，擔任I Mean Us演唱會嘉賓。圖／摘自instagram

不只愛穿AllSaints，湯姆霍蘭德日前被拍到帶著女友Zendaya英國倫敦老家見爸媽的私服照，也能看到他搭配了Carhartt的大學圓領衫以及Nike聯名Patta的Air Max 1潮鞋。雖然，在首映會上湯姆霍蘭德都是身穿一線精品服裝現身較多，但私下的他卻對街牌、潮牌情有獨鍾。除了Carhartt之外，還曾穿過Stussy、Zara，最愛的是設計師品牌Todd Snyder，說明了他的穿衣品味。而Nike或是Air Jordan的潮鞋，更是在電影或是現實中都是愛用品，連女友Zendaya也耳濡目染，時常在私下穿著。

Tom Holland（左）Carhartt的大學圓領衫以及Nike聯名Patta的Air Max 1潮鞋。身穿圖／達志影像

Tom Holland身穿了AllSaints的經典Ossage短袖T恤，凸顯出他的精壯好身材。圖／摘自instagram

鳳小岳挑選了AllSaints印花襯衫，登上表演舞台，擔任I Mean Us演唱會嘉賓。圖／摘自instagram

鳳小岳挑選了AllSaints印花襯衫，登上表演舞台，擔任I Mean Us演唱會嘉賓。圖／摘自instagram

鳳小岳挑選了AllSaints印花襯衫，登上表演舞台，擔任I Mean Us演唱會嘉賓。圖／摘自instagram

AllSaints Chita夏威夷印花短袖襯衫5,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints Kyan短袖T恤2,800元。圖／AllSaints提供