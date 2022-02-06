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「蜘蛛人」Tom Holland、鳳小岳都愛穿！盤點提升帥度必備單品

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Tom Holland（左）和鳳小岳都愛穿AllSaints服飾。圖／摘自instagram
Tom Holland（左）和鳳小岳都愛穿AllSaints服飾。圖／摘自instagram

蜘蛛人湯姆霍蘭德（Tom Holland）人氣持續不墜，鄰家男孩的氣質加上電影角色魅力加持，讓他可說是目前年輕影星中最受歡迎的代表之一。而身為輕熟男帥哥代表的鳳小岳，近期則是投入音樂表演，呈現出有別於俊美外表的另一面，同樣讓人驚艷。

湯姆霍蘭德與鳳小岳，雖然是不同世代的帥哥代表，但對於穿搭的品味上，仍有相似之處。像是湯姆霍蘭德先前在替電影拍攝宣傳短片時，就身穿了AllSaints的經典Ossage短袖T恤，凸顯出他的精壯好身材；而鳳小岳則是挑選了同品牌印花襯衫，登上表演舞台，擔任I Mean Us演唱會嘉賓。AllSaints的男裝以印花襯衫、皮衣而廣為人知，更是呈現英倫率性穿搭的必備單品，帶有公羊頭骨刺繡的T恤，則是愛好簡約風格的人最愛，一直都是品牌每季都會推陳出新的產品。

鳳小岳挑選了AllSaints印花襯衫，登上表演舞台，擔任I Mean Us演唱會嘉賓。圖／摘自instagram
鳳小岳挑選了AllSaints印花襯衫，登上表演舞台，擔任I Mean Us演唱會嘉賓。圖／摘自instagram

不只愛穿AllSaints，湯姆霍蘭德日前被拍到帶著女友Zendaya英國倫敦老家見爸媽的私服照，也能看到他搭配了Carhartt的大學圓領衫以及Nike聯名Patta的Air Max 1潮鞋。雖然，在首映會上湯姆霍蘭德都是身穿一線精品服裝現身較多，但私下的他卻對街牌、潮牌情有獨鍾。除了Carhartt之外，還曾穿過Stussy、Zara，最愛的是設計師品牌Todd Snyder，說明了他的穿衣品味。而Nike或是Air Jordan的潮鞋，更是在電影或是現實中都是愛用品，連女友Zendaya也耳濡目染，時常在私下穿著。

Tom Holland（左）Carhartt的大學圓領衫以及Nike聯名Patta的Air Max 1潮鞋。身穿圖／達志影像
Tom Holland（左）Carhartt的大學圓領衫以及Nike聯名Patta的Air Max 1潮鞋。身穿圖／達志影像

Tom Holland身穿了AllSaints的經典Ossage短袖T恤，凸顯出他的精壯好身材。圖／摘自instagram
Tom Holland身穿了AllSaints的經典Ossage短袖T恤，凸顯出他的精壯好身材。圖／摘自instagram

鳳小岳挑選了AllSaints印花襯衫，登上表演舞台，擔任I Mean Us演唱會嘉賓。圖／摘自instagram
鳳小岳挑選了AllSaints印花襯衫，登上表演舞台，擔任I Mean Us演唱會嘉賓。圖／摘自instagram

鳳小岳挑選了AllSaints印花襯衫，登上表演舞台，擔任I Mean Us演唱會嘉賓。圖／摘自instagram
鳳小岳挑選了AllSaints印花襯衫，登上表演舞台，擔任I Mean Us演唱會嘉賓。圖／摘自instagram

鳳小岳挑選了AllSaints印花襯衫，登上表演舞台，擔任I Mean Us演唱會嘉賓。圖／摘自instagram
鳳小岳挑選了AllSaints印花襯衫，登上表演舞台，擔任I Mean Us演唱會嘉賓。圖／摘自instagram

AllSaints Chita夏威夷印花短袖襯衫5,400元。圖／AllSaints提供
AllSaints Chita夏威夷印花短袖襯衫5,400元。圖／AllSaints提供

AllSaints Kyan短袖T恤2,800元。圖／AllSaints提供
AllSaints Kyan短袖T恤2,800元。圖／AllSaints提供

AllSaints Baston立領皮衣夾克20,800元。圖／AllSaints提供
AllSaints Baston立領皮衣夾克20,800元。圖／AllSaints提供

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