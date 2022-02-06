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迎開工！4超商推咖啡優惠 7-ELEVEN第2杯半價 全家買1送1今提前開跑
一眨眼年假即將結束，迎接開工，4大超商都推出應援優惠，讓上班族可以提振心情，面對開工現實！
7-ELEVEN開工咖啡優惠今天提早開跑，自2月6日起至2月22日連續17天，推出指定CITY系列任選享第2杯半價優惠（以價低者折），指定同品項開放線上寄杯）；即日起至2月11日限時6天，購買任1杯CITY PRIMA精品咖啡，每杯再加贈OPEN POINT點數10點。OPEN POINT行動隨時取則是限時3天推出開工優惠，自2月6日至2月8日，購買2杯CITY CAFE大杯美式咖啡搭配1個Mister Donut「便利甜甜圈」（北海道乳酪甜甜圈/巧克布朗尼甜甜圈/水果瑪芬3款任選）或購買2杯CITY CAFE大杯美式咖啡搭配Airwaves口香糖1包（39元系列指定品項），每組優惠價各為90元，相當於7折優惠，同時滿足開工早餐與提神需求。
全家便利商店開工優惠同樣提前開跑，於2月6、7日連續2天，推出Let’s Café經典特濃美式、特濃拿鐵買1送1優惠，直接從全家App就能購入，每位會員每日限購1組。
萊爾富為提振上班族開工上班的精神，2月7日至2月13日推出7天會員限定，大冰/熱美式咖啡及大冰/熱拿鐵咖啡同品項買30杯送30杯。
OKmart推OK CAFÉ「虎你咖好運限定咖啡杯套」陪你開工，開工日遇上週一悠遊咖啡日，2月7日嗶悠遊付、使用悠遊卡結帳，大杯莊園級美式/拿鐵第2杯10元，或是大杯莊園級美式及莊園級拿鐵同品項買6杯送6杯。另外，風味飲品聯名系列「歐維氏—醇濃可可飲」中杯同品項第2杯半價。
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