快訊

台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛就是把你的心上鎖！Pandora情人節獻「心」和「鎖」

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
迪士尼串飾套組，原價5,740元；套組優惠價4,980元。圖／Pandora提供
迪士尼串飾套組，原價5,740元；套組優惠價4,980元。圖／Pandora提供

在西方的傳統中，愛情鎖的儀式，是將姓名寫在鎖上、鎖頭扣在圍欄上後，將鑰匙丟入河中，象徵將愛情住、永不分離。來自丹麥的Pandora今年的西洋情人節系列，就以掛鎖與鑰匙為設計主軸，透過簡單卻具意涵的具體象徵，將情人之間每個甜蜜時刻緊鎖封存。

結合品牌設計的經典心形符號再加上掛滿戀人誓言的「心鎖橋」，創造出可拆開配戴的掛鎖與鑰匙吊飾，同時，當鑰匙插進鑰匙孔內時便會解鎖，備有925銀、鍍14K金與鍍14K玫瑰金三種款式，無論串上手鍊或是掛上項鍊，就像在情人頸上或手腕繫上一把愛情鎖，緊鎖每個怦然時刻。除了心鎖橋，還有各式掛鎖、情鎖造型串飾，象徵以鎖封存珍貴片刻，永遠戴在身上。

經典的愛心圖案也以全新的樣貌出現在不同系列的設計中，慶祝愛的千姿百態。情人節系列的愛心手繪的塗鴉線條呈現，以925銀、鍍14K玫瑰金與璀璨鋯石，妝點小巧細緻的項鍊、耳環與戒指。適合隨心疊戴搭配的Pandora Timeless系列戒指，經典許願骨造型戒指，以鏤空方式呈現璀璨之心，能襯托個人獨特風格。深受歡迎的T釦本季亦推出鍍14K金版本的Pandora Moments心形T釦蛇鍊手鍊，為情人節系列增添優雅動人的魅力。

情人節的迪士尼主角自然是米奇與米妮。除了延續情所主題而推出的迪士尼米奇米妮造型愛心掛鎖串飾，一系列的手勢以閃耀鋯石搭配925銀勾勒經典的米妮與米奇輪廓，推出手鍊、戒指、造型固定釦、以及一款全新米奇造型皇冠Ｏ項鍊環，為簡約精緻的首飾添上一份童話色彩。

迪士尼米妮造型925銀戒指，2,480元。圖／Pandora提供
迪士尼米妮造型925銀戒指，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora以「鎖」和愛心圖案迎接2022年的西洋情人節。圖／Pandora提供
Pandora以「鎖」和愛心圖案迎接2022年的西洋情人節。圖／Pandora提供
手繪愛心項鍊耳環套組，原價5,360元；套組優惠價3,980元。圖／Pandora提供
手繪愛心項鍊耳環套組，原價5,360元；套組優惠價3,980元。圖／Pandora提供
愛情鎖雙層吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
愛情鎖雙層吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
愛情鎖串飾手鍊套組，原價7,520元；套組優惠價5,380元。圖／Pandora提供
愛情鎖串飾手鍊套組，原價7,520元；套組優惠價5,380元。圖／Pandora提供
925銀掛鎖鑰匙串飾手鍊套組，原價5,760元；套組優惠價3,980元。圖／Pandora提供
925銀掛鎖鑰匙串飾手鍊套組，原價5,760元；套組優惠價3,980元。圖／Pandora提供
Pandora以「鎖」和愛心圖案迎接2022年的西洋情人節。圖／Pandora提供
Pandora以「鎖」和愛心圖案迎接2022年的西洋情人節。圖／Pandora提供
（由上至下）925銀掛鎖鑰匙吊飾，2,480元；鍍14k金掛鎖鑰匙吊飾，3,280元；鍍14k玫瑰金掛鎖鑰匙吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
（由上至下）925銀掛鎖鑰匙吊飾，2,480元；鍍14k金掛鎖鑰匙吊飾，3,280元；鍍14k玫瑰金掛鎖鑰匙吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
手繪愛心鍍14k玫瑰金戒指，1,580元。圖／Pandora提供
手繪愛心鍍14k玫瑰金戒指，1,580元。圖／Pandora提供
璀璨之心鍍14k金許願骨戒指，2,880元。圖／Pandora提供
璀璨之心鍍14k金許願骨戒指，2,880元。圖／Pandora提供

情人節 愛情 愛心 迪士尼

延伸閱讀

情人節獻為愛而生的梵克雅寶 摘一片宇宙與真心給彼此

享受這年齡的步調、不再逞強過日子！57歲卜學亮的超級任務：和珍視的人創造更多美好記憶

上千款迪士尼、漫威等公仔 新光三越A8開賣

迪士尼米奇、布魯托攜手賀新年！BAC獨家「汪得虎 米奇造型手工曲奇」春節禮盒喜氣登場

相關新聞

阿里山5奇絕景之旅

聯合報系有行旅企畫的「北回歸線上的風雲戲山水─嘉義阿里山」，由在地藝術家黃韋維領路，以阿里山為軸心，並結合人文美學體驗。...

鹽麴五花、烤鯖魚都有！大戶屋推6款餐盒 加送紅豆湯

日式連鎖家庭餐廳「大戶屋」，本次推出6款「福虎即享餐盒」，吃得到炭烤鹽麴五花肉、炸豬里肌肉排、雞肉燴黑醋等招牌菜色，並提...

愛心點綴小白鞋！用情人節限定款大方示愛

再過一週就是西洋情人節了，今年時尚品牌又有哪些應景的商品來歡慶這個浪漫節日呢？向來總是能發揮巧思為情人們打造出可愛俏皮鞋...

情人節放閃！BAC玫瑰巧克力蛋糕、紅寶石巧克力秀浪漫

西洋情人節即將到來，為了幫愛侶們傳達彼此情意，BAC再度推出玫瑰造型的「玫你不可」手工情人節蛋糕，使用了經典巧克力品牌蛋...

開工限動靠這招展氣勢！IG虎年限定貼圖、FB特效用起來

9天年假雖然即將結束，但農曆新年的慶祝氛圍一直要到元宵才算告一段落，正適合用Meta推出Instagram及Facebo...

「蜘蛛人」Tom Holland、鳳小岳都愛穿！盤點提升帥度必備單品

蜘蛛人湯姆霍蘭德（Tom Holland）人氣持續不墜，鄰家男孩的氣質加上電影角色魅力加持，讓他可說是目前年輕影星中最受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。