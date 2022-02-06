愛就是把你的心上鎖！Pandora情人節獻「心」和「鎖」

在西方的傳統中，愛情鎖的儀式，是將姓名寫在鎖上、鎖頭扣在圍欄上後，將鑰匙丟入河中，象徵將愛情住、永不分離。來自丹麥的Pandora今年的西洋情人節系列，就以掛鎖與鑰匙為設計主軸，透過簡單卻具意涵的具體象徵，將情人之間每個甜蜜時刻緊鎖封存。

結合品牌設計的經典心形符號再加上掛滿戀人誓言的「心鎖橋」，創造出可拆開配戴的掛鎖與鑰匙吊飾，同時，當鑰匙插進鑰匙孔內時便會解鎖，備有925銀、鍍14K金與鍍14K玫瑰金三種款式，無論串上手鍊或是掛上項鍊，就像在情人頸上或手腕繫上一把愛情鎖，緊鎖每個怦然時刻。除了心鎖橋，還有各式掛鎖、情鎖造型串飾，象徵以鎖封存珍貴片刻，永遠戴在身上。

經典的愛心圖案也以全新的樣貌出現在不同系列的設計中，慶祝愛的千姿百態。情人節系列的愛心手繪的塗鴉線條呈現，以925銀、鍍14K玫瑰金與璀璨鋯石，妝點小巧細緻的項鍊、耳環與戒指。適合隨心疊戴搭配的Pandora Timeless系列戒指，經典許願骨造型戒指，以鏤空方式呈現璀璨之心，能襯托個人獨特風格。深受歡迎的T釦本季亦推出鍍14K金版本的Pandora Moments心形T釦蛇鍊手鍊，為情人節系列增添優雅動人的魅力。