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英國女王駕到！SWATCH紀念表超吸睛 Ｑ版女王每日還會換裝

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
女王伊莉莎白二世，至今在位70年，因此SWATCH為了紀念這難得時刻，推出特別款腕表。圖／摘自SWATCH官網
女王伊莉莎白二世，至今在位70年，因此SWATCH為了紀念這難得時刻，推出特別款腕表。圖／摘自SWATCH官網

英國皇室的一舉一動都受到全球關注，特別是大家長的女王伊莉莎白二世，至今在位70年，因此SWATCH為了紀念這難得時刻，推出特別款腕表，身為皇室迷的人必收！

英國是目前世界上少數君主與民主政體並存的國家之一，因此英國女王仍具備對政治影響力，也備受英國人民愛戴。所以皇室的任何行為都會造成話題，因此有不少的電影、影集都以此為題材，像是近期的黛安娜王妃傳記電影《史賓賽》，或是Netflix熱播影集《王冠》、《維多莉亞女王》，以及描述亨利八世的經典歷史劇《都鐸王朝》，都是相當經典的作品。更別說當王子、公主結婚時，更是全球矚目焦點。

SWATCH Gent系列HOW MAJESTIC表款3,150元。 圖／摘自SWATCH官網
SWATCH Gent系列HOW MAJESTIC表款3,150元。 圖／摘自SWATCH官網

今年更是女王伊莉莎白二世在位的第七十個年頭，高齡95歲的她，只要公開亮相都以一絲不苟的裝束示人，而且最著名的就是各種顏色套裝。而為了紀念英國女王在位70周年，SWATCH便在經典的Gent系列，推出了限量款腕表，從外包裝到表款設計都充滿巧思。純白的表盤，環繞了70個金色圓點，呼應其在位時間，而且在表盤右側還有Ｑ版女王跟隨最愛的柯基犬圖案，讓人會心一笑。而且特別的是，表盤上的女王還會隨著時間換裝，從官方釋出的照片來看，至少有5種不同顏色組合，讓人感到驚喜。

SWATCH Gent系列HOW MAJESTIC表款3,150元。 圖／摘自SWATCH官網
SWATCH Gent系列HOW MAJESTIC表款3,150元。 圖／摘自SWATCH官網

不僅如此，這款特別腕表的外包裝更是英國衛兵，象徵了守護女王的決心。而且表盒內的銀色襯紙，還能折成一頂皇冠，由內而外都充滿創意，以及英國元素，絕對會讓皇室迷看到都尖叫。

表盤上的女王還會隨著時間換裝，從官方釋出的照片來看，至少有5種不同顏色組合。圖／摘自SWATCH官網
表盤上的女王還會隨著時間換裝，從官方釋出的照片來看，至少有5種不同顏色組合。圖／摘自SWATCH官網

這款特別腕表的外包裝更是英國衛兵，象徵了守護女王的決心，而且表盒內的銀色襯紙，還能折成一頂皇冠。圖／摘自SWATCH官網
這款特別腕表的外包裝更是英國衛兵，象徵了守護女王的決心，而且表盒內的銀色襯紙，還能折成一頂皇冠。圖／摘自SWATCH官網

女王 英國 皇室

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