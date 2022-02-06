快訊

台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情人節獻為愛而生的梵克雅寶 摘一片宇宙與真心給彼此

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴梵克雅寶Magic Alhambra長項鍊。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶Magic Alhambra長項鍊。圖／梵克雅寶提供

2月14日的西洋情人節即將到來，因愛情而誕生的法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）為浪漫愛情獻上一系列不朽的珠寶作品，以紅棕色的紅玉髓，炙熱表達情侶間的真摯甜蜜，並將見證守護彼此的心意和情感。

誕生於1968年的Alhambra系列，設計環繞迷人雋永的四葉幸運草圖騰，如今更延伸出多種款式豐富的子系列，是獻給戀人表情達意的首選。除了經典的Vintage Alhambra系列，還有圖騰更為精緻小巧的Sweet Alhambra系列，並從幸運草延伸出深受歡迎的愛心圖案。Sweet Alhambra Effeuillage系列進一步將4枚愛心圖案簇擁成幸運草，刻意垂墜的第四瓣愛心圖騰巧妙地展現不對稱的趣味，為兩人的愛情故事注入更多想像。從Alhambra細緻的金質圓珠延伸出的Perlée系列，則將玩心發揮到最大，為情人節獻上不落俗套的熱情。

除了珠寶，梵克雅寶的鐘表設計，也同樣將無盡的浪漫情懷注入時間。Pont des Amoureux戀人之橋對表，見證情侶之間分秒加溫的愛戀，並在整點之時於巴黎的月光下相擁而吻。將太陽系捕捉於手腕間的Midnight Planetarium男表與添加了月相功能的Lady Arpels Planetarium女表，則透過浩瀚宇宙和唯美星空，譜寫戀人間的詩意愛戀。

Sweet Alhambra耳環，玫瑰金鑲嵌紅玉髓，約77,000元。圖／梵克雅寶提供
Sweet Alhambra耳環，玫瑰金鑲嵌紅玉髓，約77,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée couleurs指間戒，玫瑰金鑲嵌鑽石、紅玉髓，約22萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée couleurs指間戒，玫瑰金鑲嵌鑽石、紅玉髓，約22萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
Sweet Alhambra手鍊，玫瑰金鑲嵌紅玉髓，約44,100元。圖／梵克雅寶提供
Sweet Alhambra手鍊，玫瑰金鑲嵌紅玉髓，約44,100元。圖／梵克雅寶提供
Sweet Alhambra Effeuillage戒指，玫瑰金鑲嵌紅玉髓、鑽石，約15萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Sweet Alhambra Effeuillage戒指，玫瑰金鑲嵌紅玉髓、鑽石，約15萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Sweet Alhambra心形吊墜，玫瑰金鑲嵌紅玉髓，約48,500元。圖／梵克雅寶提供
Sweet Alhambra心形吊墜，玫瑰金鑲嵌紅玉髓，約48,500元。圖／梵克雅寶提供
（由左至右）Lady Arpels Planétarium 38毫米自動鑽表，723萬元；Midnight Planétarium 44 毫米自動腕表，700萬元。圖／梵克雅寶提供
（由左至右）Lady Arpels Planétarium 38毫米自動鑽表，723萬元；Midnight Planétarium 44 毫米自動腕表，700萬元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Alhambra系列珠寶，玫瑰金鑲嵌紅玉髓。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Alhambra系列珠寶，玫瑰金鑲嵌紅玉髓。圖／梵克雅寶提供
（由左至右）Lady Arpels Pont des Amoureux 38毫米自動鑽表，383萬元；Midnight Pont des Amoureux 42毫米自動腕表，350萬元。圖／梵克雅寶提供
（由左至右）Lady Arpels Pont des Amoureux 38毫米自動鑽表，383萬元；Midnight Pont des Amoureux 42毫米自動腕表，350萬元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée couleurs系列珠寶，玫瑰金鑲嵌紅玉髓與鑽石。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée couleurs系列珠寶，玫瑰金鑲嵌紅玉髓與鑽石。圖／梵克雅寶提供

愛情 愛心 珠寶 情侶 情人節 巴黎 法國

延伸閱讀

LV Volt珠寶電光一閃！全新可換彩色鍊繩、堆疊款曝光

情人節最後衝刺？粉、紅色系珠寶腕表 給她一點甜甜

吳姍儒結婚了！伯爵Limelight Garden Party珠寶獻祝福

相關新聞

阿里山5奇絕景之旅

聯合報系有行旅企畫的「北回歸線上的風雲戲山水─嘉義阿里山」，由在地藝術家黃韋維領路，以阿里山為軸心，並結合人文美學體驗。...

鹽麴五花、烤鯖魚都有！大戶屋推6款餐盒 加送紅豆湯

日式連鎖家庭餐廳「大戶屋」，本次推出6款「福虎即享餐盒」，吃得到炭烤鹽麴五花肉、炸豬里肌肉排、雞肉燴黑醋等招牌菜色，並提...

愛心點綴小白鞋！用情人節限定款大方示愛

再過一週就是西洋情人節了，今年時尚品牌又有哪些應景的商品來歡慶這個浪漫節日呢？向來總是能發揮巧思為情人們打造出可愛俏皮鞋...

情人節放閃！BAC玫瑰巧克力蛋糕、紅寶石巧克力秀浪漫

西洋情人節即將到來，為了幫愛侶們傳達彼此情意，BAC再度推出玫瑰造型的「玫你不可」手工情人節蛋糕，使用了經典巧克力品牌蛋...

開工限動靠這招展氣勢！IG虎年限定貼圖、FB特效用起來

9天年假雖然即將結束，但農曆新年的慶祝氛圍一直要到元宵才算告一段落，正適合用Meta推出Instagram及Facebo...

「蜘蛛人」Tom Holland、鳳小岳都愛穿！盤點提升帥度必備單品

蜘蛛人湯姆霍蘭德（Tom Holland）人氣持續不墜，鄰家男孩的氣質加上電影角色魅力加持，讓他可說是目前年輕影星中最受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。