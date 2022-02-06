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情人節獻為愛而生的梵克雅寶 摘一片宇宙與真心給彼此
2月14日的西洋情人節即將到來，因愛情而誕生的法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）為浪漫愛情獻上一系列不朽的珠寶作品，以紅棕色的紅玉髓，炙熱表達情侶間的真摯甜蜜，並將見證守護彼此的心意和情感。
誕生於1968年的Alhambra系列，設計環繞迷人雋永的四葉幸運草圖騰，如今更延伸出多種款式豐富的子系列，是獻給戀人表情達意的首選。除了經典的Vintage Alhambra系列，還有圖騰更為精緻小巧的Sweet Alhambra系列，並從幸運草延伸出深受歡迎的愛心圖案。Sweet Alhambra Effeuillage系列進一步將4枚愛心圖案簇擁成幸運草，刻意垂墜的第四瓣愛心圖騰巧妙地展現不對稱的趣味，為兩人的愛情故事注入更多想像。從Alhambra細緻的金質圓珠延伸出的Perlée系列，則將玩心發揮到最大，為情人節獻上不落俗套的熱情。
除了珠寶，梵克雅寶的鐘表設計，也同樣將無盡的浪漫情懷注入時間。Pont des Amoureux戀人之橋對表，見證情侶之間分秒加溫的愛戀，並在整點之時於巴黎的月光下相擁而吻。將太陽系捕捉於手腕間的Midnight Planetarium男表與添加了月相功能的Lady Arpels Planetarium女表，則透過浩瀚宇宙和唯美星空，譜寫戀人間的詩意愛戀。
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