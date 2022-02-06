獨／輔大學生的回憶！下新莊「香城燒臘」2月13日熄燈

輔大的校友們，未來又要少一間回憶了！位於下新莊的燒臘餐廳「香城燒臘小館」，乃是輔大週邊與下新莊的代表性庶民美食，但近日貼出公告表示，將於2月13日結束營業。隨著停業消息一出，就令許多網友感到不捨。

位於後港一路、鄰近輔仁大學、好市多新莊店的「香城燒臘小館」，店內主打港式燒臘料理，提供有明爐燒鴨、玫瑰油雞、蜜汁叉燒、化皮燒肉、廣式腊味等多種飯食選擇，價格多位於百元。由於滋味好、份量足，價格也平實，因此是許多新莊民眾的用餐好去處，更是許多輔大學子的青春回憶，在google地圖累積超過1,700則評論，平均獲得4.0分。

儘管陪伴許多新莊人成長，但是香城燒臘小館於店門口貼出公告，表示「本店將於2月13日結束營業，感謝多年來的照顧」。隨著消息一出，有網友表示「下新莊燒臘第一把交椅！居然要收了」、「竟然要結束營業了 太捨不得了吧」。