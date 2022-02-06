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台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

生日前一天輸球 喬治娜為C羅溫馨慶祝37歲生日

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
葡萄牙足球巨星C羅近日歡慶37歲生日。圖／摘自IG
葡萄牙足球巨星C羅近日歡慶37歲生日。圖／摘自IG

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）近日歡慶37歲生日（2月5日），他在IG放上自己與女友喬治娜的合照，並展示出以他名字與球衣號碼打造的「CR7」千層派生日蛋糕。過生日本來是件快樂的事，不過從他照片搭配的文字看來，C羅似乎正經歷一段不好過的事業低潮期。

「生活就像坐雲霄飛車，努力工作、高速、迫切渴望的目標、嚴苛的期許等等，但最終，都要回歸家庭，愛、忠誠、友情，這些也是讓一切都值得的價值所在，謝謝所有祝賀訊息，37歲了，日子還在繼續著呢！Life is a roller coaster. Hard work, high speed, urgent goals, demanding expectations… But in the end, it all comes down to family, love, honesty, friendship, values that make it all worth it. Thanks for all the messages! 37 and counting!」C羅在慶生照旁寫道。看得出37歲的他開始以家庭為重的轉變，同時也透露出事業上的各種酸甜苦辣領悟。

其實在生日前一天，C羅所屬的英超曼聯隊剛輸掉了比賽，並從足總杯出局，C羅本人在這場比賽中表現差強人意，不只點球沒有進，還浪費不少射門機會，賽後更被英國《曼徹斯特晚報》評為全隊最低分，這樣的結果一定讓C羅這個生日不太好過。不只如此，他接下來還要思考如何在歐冠中繼續前進，首先16強就要碰上強隊馬競，雖然C羅向來對馬競總是佔上風，球迷更為他創造「吃飯、睡覺、打馬競」的玩笑話，但是如果以曼聯及C羅本人目前的狀態來看，要贏得比賽依舊不是太容易。此外，三月份C羅所屬國家隊葡萄牙還得在世足附加賽強碰義大利，輸的人就淘汰、喪失今年卡達世界杯的參賽權。這兩大關卡對已經37歲的Ｃ羅來說，都不是太容易闖的。

不過就像C羅說的，人生最終還是要回歸家庭，他的女友喬治娜目前懷著雙胞胎，預產期在五月份，屆時相信孩子的誕生相信都能為C羅帶來無比快樂與強大力量，無論那時他的事業發展情況如何。只能說就祝福C羅心想事成囉！畢竟37歲還能保持像他這樣的狀態是極為不容易的，球迷們應該也都想再看他踢久一點吧？

C羅所屬的英超曼聯隊也在IG送上生日祝福。圖／摘自IG
C羅所屬的英超曼聯隊也在IG送上生日祝福。圖／摘自IG
C羅似乎正經歷一段不好過的事業低潮期。圖／摘自IG
C羅似乎正經歷一段不好過的事業低潮期。圖／摘自IG

生日 葡萄牙 義大利

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