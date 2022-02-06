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通過2000次洗碗機洗滌！德國蔡司酒杯虹光系列酒杯登場
首度進軍台灣便深受消費者愛戴的德國蔡司酒杯，2022年迎來第150周年，特別推出Prizma虹光系列酒杯，以更大面積的杯壁，讓酒體與空氣充分接觸，透過精品波紋工藝閃耀芳醇美酒。
德國蔡司酒杯Prizma虹光系列，除了提供足夠的空間，讓酒體與空氣充分接觸，精緻的玻璃結構增添旖旎光線，多面稜鏡將美酒折射出迷人光澤，將味覺品嚐昇華至視覺饗宴，提供最高水準的奢華感官體驗。全系列以最頂級的獨家Tritan專利水晶玻璃技術打造，使杯壁極致透薄卻不易破碎，經過2000次洗碗機洗滌並毫髮無傷。該技術同時可確保在生產過程中減少30%的能耗，並顯著減少二氧化碳和氮的排放。
Prizma虹光系列酒杯除紅酒杯外，也包括白酒杯、波爾多紅酒杯、香檳杯，共有4種選擇，一組2入，售價都是2,700元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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