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被Jennie點名的新歡 香奈兒全新CHANEL 22包款即將上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
CHANEL 22系列包款將在3月份上市。圖／香奈兒提供
CHANEL 22系列包款將在3月份上市。圖／香奈兒提供

還記得幾年前香奈兒推出了一款名為CHANEL 19的包款嗎？那是卡爾拉格斐生前所參與打造的最後一系列包款，以更率性的柔軟姿態演繹品牌經典符碼像是菱格紋、皮穿鍊等等元素，擄獲不少消費者的心。今年，香奈兒再度推出了全新的CHANEL 22系列包款，以嶄新包型繼續傳達品牌與時俱進的年輕態度。

從名字上來看，CHANEL 22其中之一的含義就是推出年份是2022年，當初此系列在2022春夏高級時裝秀上首次亮相後，受邀到場看秀的品牌大使BLACKPINK的Jennie就曾在受訪中透露對其的喜愛，直接點名對這款包印象最深刻。而系列名稱藏著的另一個秘密，則是呼應1922年香奈兒所推出的N°22香水，那是繼1921年N°5之後的第二款香水作品。

藝術總監維吉妮維婭這次同樣把香奈兒幾大標誌性的元素融入CHANEL 22之中，包含兼具柔軟與強韌感的菱格紋皮革、將皮革與金屬交錯的皮穿鍊，以及由金色或漆面金屬字母組成的「CHANEL」字樣標誌，再以飾有結合鏤空雙C的「CHANEL Paris」圓形吊飾增添巧思。無論是整體或細節，都看得到滿滿的品牌經典符碼。沒有太過高調搶眼的設計或其他點綴，能應付各種日常穿搭需求。內袋空間設計側重實用卻不失奢華細節，開口處飾有磁扣與類似抽繩包緣，這部分也再次展現維吉妮維婭上任後偏愛的設計風格。另有一個內層拉鍊口袋，以及利用鉤環固定的可拆式小包，讓大尺寸包款除了更能裝之外，也顧及了收納的便利性。

CHANEL 22系列共有小、中、大款3種尺寸，色彩方面今夏有海軍藍、紫兩款粉色調，還有經典百搭的白色及黑色款，另外，也提供一款後背包選擇，全系列將在3月份上市。

香奈兒推出了全新的CHANEL 22系列包款，以嶄新包型繼續傳達品牌與時俱進的年輕態度。圖／香奈兒提供
香奈兒推出了全新的CHANEL 22系列包款，以嶄新包型繼續傳達品牌與時俱進的年輕態度。圖／香奈兒提供
香奈兒幾大標誌性的元素都融入在CHANEL 22之中，包含兼具柔軟與強韌感的菱格紋皮革、將皮革與金屬交錯的皮穿鍊，以及「CHANEL」字樣標誌等等。圖／香奈兒提供
香奈兒幾大標誌性的元素都融入在CHANEL 22之中，包含兼具柔軟與強韌感的菱格紋皮革、將皮革與金屬交錯的皮穿鍊，以及「CHANEL」字樣標誌等等。圖／香奈兒提供
BLACKPINK的Jennie曾在受訪中透露對CHANEL 22包款的喜愛。圖／香奈兒提供
BLACKPINK的Jennie曾在受訪中透露對CHANEL 22包款的喜愛。圖／香奈兒提供
香奈兒推出了全新的CHANEL 22系列包款，以嶄新包型繼續傳達品牌與時俱進的年輕態度。圖／香奈兒提供
香奈兒推出了全新的CHANEL 22系列包款，以嶄新包型繼續傳達品牌與時俱進的年輕態度。圖／香奈兒提供
沒有太過高調搶眼的設計或其他點綴，能應付各種日常穿搭需求。圖／香奈兒提供
沒有太過高調搶眼的設計或其他點綴，能應付各種日常穿搭需求。圖／香奈兒提供
CHANEL 22系列共有小、中、大款3種尺寸，色彩方面今夏有海軍藍、紫兩款粉色調，還有經典百搭的白色及黑色款。圖／香奈兒提供
CHANEL 22系列共有小、中、大款3種尺寸，色彩方面今夏有海軍藍、紫兩款粉色調，還有經典百搭的白色及黑色款。圖／香奈兒提供
香奈兒幾大標誌性的元素都融入在CHANEL 22之中，包含兼具柔軟與強韌感的菱格紋皮革、將皮革與金屬交錯的皮穿鍊，以及「CHANEL」字樣標誌等等。圖／香奈兒提供
香奈兒幾大標誌性的元素都融入在CHANEL 22之中，包含兼具柔軟與強韌感的菱格紋皮革、將皮革與金屬交錯的皮穿鍊，以及「CHANEL」字樣標誌等等。圖／香奈兒提供
香奈兒幾大標誌性的元素都融入在CHANEL 22之中，包含兼具柔軟與強韌感的菱格紋皮革、將皮革與金屬交錯的皮穿鍊，以及「CHANEL」字樣標誌等等。圖／香奈兒提供
香奈兒幾大標誌性的元素都融入在CHANEL 22之中，包含兼具柔軟與強韌感的菱格紋皮革、將皮革與金屬交錯的皮穿鍊，以及「CHANEL」字樣標誌等等。圖／香奈兒提供

香奈兒 品牌

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