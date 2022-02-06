LV Volt珠寶電光一閃！全新可換彩色鍊繩、堆疊款曝光

「LV」兩個字母，是路易威登（Louis Vuitton）的縮寫，也是全球最廣為人知的精品龍頭品牌之一。品牌腕表暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof於2020年為路易威登創作全新的LV Volt高級珠寶系列，將經典的「LV」標誌結合、分拆和交錯，形成多款大膽奪目的珠寶，成為動感和力量的象徵；2022年，LV Volt系列推出全新設計，為這個擁有獨特時尚美學風格的品牌帶來嶄新活力。

全新的創作以L和V這兩個品牌首字母為最新創作的核心。LV Volt Upside Down Play手環，以黃金打造品牌「LV」字母，配搭可替換鍊繩，只需輕按即可解開，並可依自己的心情從火熱粉、活力藍、幸運綠、熱情紅、玉石黑等5款色彩迷人的練繩中任意挑選想要配戴的色彩，轉換風格、展現率性優雅。同時還有白K金與玫瑰金材質的細窄手鐲，以及白K金金屬手鍊、黃K金金屬手鍊等，能自由營造出屬於個人專屬的迷人魅力。