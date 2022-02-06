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巴斯奇亞領銜佳士得上海三月晚拍 預展本周登台

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
畢卡索「睡夢中的女子（瑪麗特雷斯沃爾特）」，1937年1月8日作於巴黎，估價390萬美元起。圖／佳士得提供
畢卡索「睡夢中的女子（瑪麗特雷斯沃爾特）」，1937年1月8日作於巴黎，估價390萬美元起。圖／佳士得提供

國際拍賣行佳士得（Christie’s）宣布今年3月將首度通過聯合拍賣的創新形式連接上海及倫敦兩大拍場，開啟「二十及二十一世紀藝術周」，並公佈3月1日上海晚間拍賣部分的亮點拍品：來自巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）、畢卡索（Pablo Picasso）以及趙無極的大師力作。部分精選拍品也將於本週2月9日起至10日止來台展出，採預約制。

市場最炙手可熱的西方當代藝術家巴斯奇亞，將登上3月1日佳士得晚拍的1982年作品「領導者」（Il Duce），是巴斯奇亞作品首次於大陸拍賣，預計將延續去年底巴斯奇亞Radiance展於上海掀起的熱潮。「領導者」靈感來自藝術家的義大利摩德納（Modena）之旅，將肖像畫提升到新的境界：輝煌的金色主調可見他充滿活力的筆觸、豐富的紋理層次和多層次彩繪和重繪圖案，展現藝術家生涯中這一重要時期所特有的自信和成熟。

另一間焦點拍品為畢卡索獻給一生摯愛兼繆斯女神瑪麗特雷斯沃爾特（Marie-Thérèse Walter）的肖像傑作：「睡夢中的女子（瑪麗特雷斯沃爾特）」（Dormeuse (Marie-Thérèse Walter)）。兩人於1927年於巴黎相遇相戀；此幅畫完成於1937年。畫中主角瑪麗特雷斯將頭枕在手上，一條簡潔的弧線刻畫出她緊閉的眼睛，頭部宛如一彎新月；畢卡索在畫中出捕捉到了愛人的無瑕純淨，整個場景宛在夢中。「睡夢中的女子（瑪麗特雷斯沃爾特）」一直保存於畢卡索的私人收藏中， 此次為首度出現在拍場上，是出自畢卡索的孫女馬妮娜畢卡索的珍藏。

趙無極「皇宮酒店之夜」創作於2004年，將情感寄託於法國西南部的大西洋為，微妙的色彩層次營造出夢幻節奏感，從下方 的深海藍色向上，色彩逐層變化:深沉的海藍、璀璨的寶藍、澎湃的蔚藍、寧靜的湛藍以及輕柔的天藍，建構出海天一色的結構，將自然風景與內心境界的合二為一，傳達出東方哲學中天人合一的概念。

趙無極「皇宮酒店之夜」，2004年作，165萬美元起。圖／佳士得提供
趙無極「皇宮酒店之夜」，2004年作，165萬美元起。圖／佳士得提供
巴斯奇亞「領導者」，1982年作，估價1,200萬美元起。圖／佳士得提供
巴斯奇亞「領導者」，1982年作，估價1,200萬美元起。圖／佳士得提供

畢卡索 上海 藝術家

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