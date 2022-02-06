喜迎虎年 鶯歌陶博館推超美文創商品

新北市鶯歌陶瓷博物館喜迎虎年，陶博館文化商品店、鶯歌燒廠商推出迎春納福的福虎陶瓷文創品，包跨簡約設計的「瓷虎Hó年年-烏龍茶梅酒冷變對杯」禮盒、陶瓷「虎頭鞋」、「猛虎青瓷對杯」、「嘎吉吼—咬錢虎聚寶盆」等，商品將銷售至元宵節。

陶博館長張啟文表示，近年來鶯歌陶瓷不斷推陳出新，「鶯歌燒」用心體現創新、美學、生活的精神，嚴選多元的陶瓷商品，廣受民眾喜愛。陶博館結合在地鶯歌燒廠商的能量，打造地方文化品牌，讓來鶯歌遊玩的民眾把鶯歌陶瓷之美帶回家。

張啟文說，陶博館在新春期間（2/5-2/15）特別串聯鶯歌燒店家，推出走春優惠活動，滿足民眾挑選自用或送禮的福虎吉祥陶瓷商品，守護虎年。

陶博館指出，深耕鶯歌的新旺集瓷與設計團隊Cocera推出新春商品「瓷虎Hó年年—烏龍茶梅酒冷變對杯」，酒杯使用集瓷專屬冷變陶瓷杯，以鶯歌山景與著名地標－鶯歌石、三峽鳶山作為主視覺，在倒入梅酒、加入冰塊後，杯身的山水圖案色彩會產生不同變化，適合親朋好友團聚時賞杯。

陶博館表示，傳統習俗中，將虎頭鞋做為送給小孩的第一雙鞋，祝福小孩穿上俏皮可愛的虎頭鞋後就能驅邪避凶，守護健康順利成長。台華窯推出寓意吉祥的「虎頭鞋」陶瓷小物，憨態萌樣的虎貌，在鞋身中隨心加以飾品裝點，討人歡喜。

陶博館提到，安達窯以老陶師深厚的製陶工藝推出雕工細緻、色澤溫潤的「猛虎青瓷對杯」，透過杯身上涉水摘花的野牛、跋山取麥穗的猛虎，祝福在各領域中努力不懈的人，終將以九牛二虎之力順利闖過這瞬息萬變、充滿挑戰的新年。

陶博館表示，在陶博館文創商品店—陶品集，設有虎年商品專櫃，其中龍珥窯設計的「嘎吉吼—咬錢虎聚寶盆」，是居家、辦公室新寵！「嘎吉」是閩南語咬錢的發音，結合錢財的元素，表現喜悅招財之意，設計師用可愛、抽象的造型將老虎的兇猛化解為咬著錢幣的滿滿笑意，令人莞爾一笑。