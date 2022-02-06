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全法國米其林餐廳都要它！DARROZE雅馬邑台灣喝得到

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
法國郡恩堡LUXE GASCON 1929雅馬邑白蘭地原酒，共發行127瓶，單瓶售價178,000元（價格時有波動，依網站最新價格為主）。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
法國郡恩堡LUXE GASCON 1929雅馬邑白蘭地原酒，共發行127瓶，單瓶售價178,000元（價格時有波動，依網站最新價格為主）。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

提到法國白蘭地，多數人首先聯想到的是干邑（Cognac），但其實位於法國西南部的雅馬邑（Armagnac），具有更濃郁的花果型酒香，就連拿破崙都是雅馬邑白蘭地的死忠酒迷。位於台中的英蓋爾精品洋酒，近期引進一系列法國米其林三星餐廳首選的郡恩堡（DARROZE）雅馬邑白蘭地原酒，讓喜愛白蘭地的老饕們，有機會一嘗不同年份及風土所帶來的饗宴。

雅馬邑地區的風土深受大西洋和附近的庇里牛斯山脈影響，該地土壤富有鐵質，為雅馬邑白蘭地創造了一個完美的風土條件，也使它具有驚人的陳年潛力，而雅瑪邑的蒸餾工法比干邑更能體現風土特性，提供了深度的果實香味和土地的溫暖，造就干邑無法比擬的特殊風味。

相傳當年拿破崙曾大量訂購雅馬邑，以激勵自己的軍隊面對普、奧、英軍的槍林彈雨，幾乎導致釀製陳酒所必需的新酒都全部脫銷，而法國酒界也普遍流傳一句話：「干邑是給外國人喝的，法國人最愛喝的還是雅馬邑。」

雅馬邑產區當中，郡恩堡在法國當地有「寶藏獵人」美譽，起初是DARROZE家族經營的米其林餐廳所需，目前是唯一被全法所有米其林三星餐廳列入的雅馬邑，現由家族第三代接手。

為保留每款酒的特色，全採用單一莊園或單一年份的葡萄釀製，此外因為添加水不僅會稀釋酒精強度，還會稀釋芳香強度與風土特色，因此原酒系列製作過程完全沒有添加水來降低濃度，又因為白蘭地一旦裝瓶就不再陳年，所以每一款雅馬邑白蘭地都嚴格按照其產地名稱、年份盒裝瓶日期給出真實年份。

英蓋爾此次完整引進郡恩堡全系列年份酒款，其中LUXE GASCON系列，選擇在風土條件最優越的莊園酒窖中製作，自法國下馬邑（Bas Armagnac）精選來自稀有古老的橡木桶陳釀，經過不同歲月階段的長期滋養，加上透過DARROZE家族世代傳承的精湛蒸餾工藝，陳年於橡木桶內的歲月積累，系列共有1924、1925、1928、1929、1930、1936、1941及1946年等不同蒸餾年份可選擇，依年份限量15至127瓶不等，瓶身及禮盒上皆有專屬的限量編號，更加代表著此款酒獨特稀有的珍貴性。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法國郡恩堡LUXE GASCON雅馬邑白蘭地原酒系列，在風土條件最優越的莊園酒窖中製作。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
法國郡恩堡LUXE GASCON雅馬邑白蘭地原酒系列，在風土條件最優越的莊園酒窖中製作。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

法國 米其林

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