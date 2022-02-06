彰化人久等了！彰化首間「壽司郎」插旗金馬路

彰化的民眾久等了！來自日本、曾經引發全台「鮭魚之亂」的連鎖迴轉壽司「壽司郎」，自2018年登台以後，已經在全台多個城市拓展門市，並即將首度進駐彰化，開設「彰化金馬店」，將為當地居民帶來全新的用餐新選擇。

「壽司郎」自1984年於大阪成立，主打價格平實的迴轉壽司，在日本擁有超過500間分店，並連續9年獲得日本迴轉壽司業的業績之冠，被譽為「日本第一迴轉壽司」。2018年6月時，壽司郎正式在台開幕，立刻吸引大批民眾排隊用餐，而在2021年3月時，更因為推出姓名對對碰的活動，造成許多民眾特別去更改身分證姓名，引發國際間的注目，成功引爆話題。

壽司郎登台後就不斷開拓新店，除了在2021年下半年插旗汐止、新莊、土城等地，也預計在3月中旬之後登陸彰化，開設「彰化金馬店」，店址位於金馬路二段上，採街邊店型態經營，目前已經進入人才招募與裝修的階段，開幕後將可為彰化居民帶來不同的選擇性。除此之外，藏壽司的「天母高島屋店」現已進入籌備階段，也將成為天母首間藏壽司。