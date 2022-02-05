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新春開工一日限定！OKmart大杯莊園級咖啡第2杯10元

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
OKmart推出OK CAFÉ開工日單日限定優惠活動，2月7日（周一）當天全台門市大杯莊園級美式咖啡、莊園級拿鐵可享同品項買6杯送6杯。圖／OKmart提供
OKmart推出OK CAFÉ開工日單日限定優惠活動，2月7日（周一）當天全台門市大杯莊園級美式咖啡、莊園級拿鐵可享同品項買6杯送6杯。圖／OKmart提供

迎接春節連假後第一個開工日，OKmart推出OK CAFÉ開工日單日限定獨家優惠活動，2月7日（周一）當天全台門市大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項第2杯10元（需使用悠遊卡結帳），另外還有大杯莊園級美式咖啡、莊園級拿鐵可享同品項買6杯送6杯、風味飲品聯名系列「歐維氏—醇濃可可飲」中杯同品項可享第2杯半價。

OK CAFÉ採用「伊帕內瑪莊園日曬豆」，把美式咖啡質感再提升，伊帕內瑪莊園位於咖啡指標性產區—巴西，入口即可感受到烤胡桃和堅果的前段風韻，漸漸綿延出細緻柑橘的果酸香氣，緊接著焦糖可可的豐厚甘醇衝擊味蕾，瀰漫多層次咖啡香。

中杯「歐維氏—醇濃可可飲」使用百分百純天然可可粉，與牛奶以完美比例混合，口感香濃滑順。

OKmart推出OK CAFÉ開工日單日限定優惠活動，2月7日（周一）當天全台門市「歐維氏—醇濃可可飲」中杯同品項可享第2杯半價。圖／OKmart提供
OKmart推出OK CAFÉ開工日單日限定優惠活動，2月7日（周一）當天全台門市「歐維氏—醇濃可可飲」中杯同品項可享第2杯半價。圖／OKmart提供
OKmart推出OK CAFÉ開工日單日限定獨家優惠活動，2月7日（周一）當天全台門市大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項第2杯10元。圖／OKmart提供
OKmart推出OK CAFÉ開工日單日限定獨家優惠活動，2月7日（周一）當天全台門市大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享同品項第2杯10元。圖／OKmart提供

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