開春利多！Swatch Group釋出2021財報 看旺2022
雖然新年才剛開始，高級鐘表零售已經傳來好消息。全球最大鐘表集團斯沃琪集團（Swatch Group）於官方網站發表了2021年的財務報告與多項數據，除了數字亮眼而可觀，並展現對2022年的樂觀態度。
這些數字亮點包含以下但不僅限於此：2021年的淨銷售額為73.13億瑞士法郎（折合台幣約2,200億），按當前匯率計算比上年增長30.7%；營業利潤為10.21億瑞士法郎（折合台幣約307億），前一年（2020）則為5200萬瑞士法郎；手表和珠寶部門的全年營業利潤率為17.7%、下半年則為18.4%；淨收入為7.74億瑞士法郎（折合台幣約232億7,000萬），而上一年淨虧損為5300萬瑞士法郎。淨利潤率為10.6%，目前瑞士法郎與台幣匯率約為一比30。
根據這份公開的財報顯示，集團管理層預計2022年以當地貨幣計算的銷售額將達成雙位數增長。利多之一在於身為集團主力品牌之一的歐米茄（OMEGA）將在二月的北京冬季奧運擔任官方時計、大幅曝光；其二是即便新冠疫情持續影響全世界經濟，Swatch Group則持續加強在電子商務、線上銷售的比重，例如截至2021年底，數位電商的營收是2019年的兩倍，因此預期將帶動2022年度的銷售業績持續上看。
斯沃琪集團（Swatch Group）是目前全世界最大規模鐘表集團，除擁有包含寶璣（Breguet）、寶珀（Blancpain）、格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）、歐米茄（OMEGA）...等10多個涵蓋高價、中高階、中價位與入門價位品牌，更擁有多個機芯零件廠與垂直整合能力，加上集團不僅服務高收入的收藏家，也同時提供入門價位品牌，也讓Swatch Group高程度滿足不同價位帶的需求，成為全世界鐘表產業的領導者，獨一、無二。
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