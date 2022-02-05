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淘氣的幹練小女人！《舌尖上的心跳》宋祖兒詮釋新包款 黑白分明好帥氣
FENDI釋出全新形象影片、美圖，由品牌形象大使宋祖兒演繹Peekaboo ISeeU包款，呈現輕熟女的幹練形象，同時也表現出包款核心價值，用以表現每個女人心中都藏了淘氣女孩的旨趣。
日前，宋祖兒、阮經天共同演出的《舌尖上的心跳》作為中國浙江衛視的新春開播劇，兩人以味覺天才少女、天菜大廚的人設，上演不打不相識的師徒戀；宋祖兒不僅在戲中發揮古靈精怪的少女特質，也以同樣的可愛形象演出FENDI的全新形象影片，展開華麗探險，以紀錄片的模式紀錄宋祖兒心動的一天，故事從她身穿FENDI 2022春夏粉色套裝搭乘跑車開始，入住飯店、調皮地坐在古典行李車、又在房間內撒野的畫面，從頭到尾都以好奇、天真的笑容面對鏡頭，也如同Peekaboo ISeeU包款的躲貓貓（peekaboo）之意，表現宋祖兒與包款之間分享專屬秘密的奇趣。
宋祖兒在影片中活潑地挑選她想選搭的Peekaboo ISeeU包款，在經典的黑、白色與充滿活力的經典黃色之間抉擇。Peekaboo ISeeU包款系列首度問世於2020秋冬系列，除了保留經典Peekaboo的輪廓、袋口打開時就表現包款微笑線的特質，Peekaboo ISeeU系列的小羊皮內袋可以替換個人喜愛的色彩，可以在袋口開啟時呈現不同的內襯圖像、色彩，也讓使用者可以隨心所欲地更換自己喜愛的風格。
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