淘氣的幹練小女人！《舌尖上的心跳》宋祖兒詮釋新包款 黑白分明好帥氣

FENDI釋出全新形象影片、美圖，由品牌形象大使宋祖兒演繹Peekaboo ISeeU包款，呈現輕熟女的幹練形象，同時也表現出包款核心價值，用以表現每個女人心中都藏了淘氣女孩的旨趣。

日前，宋祖兒、阮經天共同演出的《舌尖上的心跳》作為中國浙江衛視的新春開播劇，兩人以味覺天才少女、天菜大廚的人設，上演不打不相識的師徒戀；宋祖兒不僅在戲中發揮古靈精怪的少女特質，也以同樣的可愛形象演出FENDI的全新形象影片，展開華麗探險，以紀錄片的模式紀錄宋祖兒心動的一天，故事從她身穿FENDI 2022春夏粉色套裝搭乘跑車開始，入住飯店、調皮地坐在古典行李車、又在房間內撒野的畫面，從頭到尾都以好奇、天真的笑容面對鏡頭，也如同Peekaboo ISeeU包款的躲貓貓（peekaboo）之意，表現宋祖兒與包款之間分享專屬秘密的奇趣。