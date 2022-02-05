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淘氣的幹練小女人！《舌尖上的心跳》宋祖兒詮釋新包款 黑白分明好帥氣

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI形象大使宋祖兒演繹Peekaboo ISeeU白色、黑色包款。圖／FENDI提供
FENDI形象大使宋祖兒演繹Peekaboo ISeeU白色、黑色包款。圖／FENDI提供

FENDI釋出全新形象影片、美圖，由品牌形象大使宋祖兒演繹Peekaboo ISeeU包款，呈現輕熟女的幹練形象，同時也表現出包款核心價值，用以表現每個女人心中都藏了淘氣女孩的旨趣。

日前，宋祖兒、阮經天共同演出的《舌尖上的心跳》作為中國浙江衛視的新春開播劇，兩人以味覺天才少女、天菜大廚的人設，上演不打不相識的師徒戀；宋祖兒不僅在戲中發揮古靈精怪的少女特質，也以同樣的可愛形象演出FENDI的全新形象影片，展開華麗探險，以紀錄片的模式紀錄宋祖兒心動的一天，故事從她身穿FENDI 2022春夏粉色套裝搭乘跑車開始，入住飯店、調皮地坐在古典行李車、又在房間內撒野的畫面，從頭到尾都以好奇、天真的笑容面對鏡頭，也如同Peekaboo ISeeU包款的躲貓貓（peekaboo）之意，表現宋祖兒與包款之間分享專屬秘密的奇趣。

宋祖兒在影片中活潑地挑選她想選搭的Peekaboo ISeeU包款，在經典的黑、白色與充滿活力的經典黃色之間抉擇。Peekaboo ISeeU包款系列首度問世於2020秋冬系列，除了保留經典Peekaboo的輪廓、袋口打開時就表現包款微笑線的特質，Peekaboo ISeeU系列的小羊皮內袋可以替換個人喜愛的色彩，可以在袋口開啟時呈現不同的內襯圖像、色彩，也讓使用者可以隨心所欲地更換自己喜愛的風格。

FENDI釋出品牌形象大使宋祖兒演繹Peekaboo ISeeU白色包款的美圖。圖／FENDI提供
FENDI釋出品牌形象大使宋祖兒演繹Peekaboo ISeeU白色包款的美圖。圖／FENDI提供
FENDI形象大使宋祖兒詮釋Peekaboo ISeeU包款。圖／FENDI提供
FENDI形象大使宋祖兒詮釋Peekaboo ISeeU包款。圖／FENDI提供
FENDI形象大使宋祖兒詮釋Peekaboo ISeeU包款。圖／FENDI提供
FENDI形象大使宋祖兒詮釋Peekaboo ISeeU包款。圖／FENDI提供
FENDI釋出品牌形象大使宋祖兒演繹Peekaboo ISeeU白色包款的美圖。圖／FENDI提供
FENDI釋出品牌形象大使宋祖兒演繹Peekaboo ISeeU白色包款的美圖。圖／FENDI提供
FENDI黑色中型Peekaboo ISeeU，15萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI黑色中型Peekaboo ISeeU，15萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI黑色中型Peekaboo ISeeU，15萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI黑色中型Peekaboo ISeeU，15萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI白色中型Peekaboo ISeeU，15萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI白色中型Peekaboo ISeeU，15萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI白色中型Peekaboo ISeeU，15萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI白色中型Peekaboo ISeeU，15萬2,000元。圖／FENDI提供

FENDI

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