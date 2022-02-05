全球最大在亞洲！百年靈專賣店落腳首爾 五亮點一次看

雖然高級精品的話語權多以歐美為主流，但亞洲的經濟實力同樣不容小覷。瑞士鐘表品牌百年靈（Breitling）近日在南韓首爾開設了全世界最大的品牌旗艦店「百年靈漢南精品別墅」，品牌執行長喬治 · 科恩（Georges Kern）更對此表示，這間全新旗艦精品店與目前腕表零售業所見大不相同。但到底差異在哪？包含時髦的Loft工業風室內設計、品牌經典的百年靈黃色、聯手名廚打造的Fine Dining用餐體驗，以及陸海空三元素全面啟動...五大亮點，讓人看完好想去韓國！

一、百年靈黃Hold住全場

一旦踏入這間兩層樓高、佔地226坪的空間內，品牌識別色的「百年靈黃」完全Hold住全場。百年靈（Breitling）近年常以草寫、大寫的品牌英文首字B為主視覺，而這種顏色也佈滿了牆面、照明、座椅等細節，明快且充滿活力。

二、Loft輕工業風設計太時髦

所謂的「Loft」原指歐美式房屋結構中的閣樓空間，今日則泛指具有無牆面隔間、開放式空間的設計語彙。裸露的磚牆、外顯未隱藏的輕鋼架帶來直接、鮮明的力量感，但同時黑色烤漆的Tom Dixon吊燈、皮革的釘釦（capitonné）沙發則注入了優雅，巧妙平衡。

三、聯手名廚打造Fine Dining體驗

首次在百年靈品牌旗艦店登場的百年靈廚房（Breitling Kitchen），與韓國名廚Kim Hyeong-Kyu合作，餐廳並提供私人包廂可供預定。而即便並未在此用餐，附設的百年靈咖啡館則可讓人享受愜意的咖啡時光，咖啡奶泡表面並可撒上有百年靈B Logo的肉桂或可可粉，讓人好想來一杯。

四、陸海空全面啟動

佔地約52坪的品牌專賣店中，展示了百年靈包含海洋潛水、飛行與陸地賽車的三大領域表款，事實上：反應海陸空文化的重型機車、衝浪板、復古風格飛機模型亦不時穿插在空間設計細節，展現復古風格、男人味與動感風格的三合為一。

五、選品店中店亞洲首現