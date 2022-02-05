打破文化框架 客家元素融入台灣燈會衛武營主燈

2022台灣燈會在高雄登場，今年在客家主題呈現上結合當代展演概念，在衛武營主燈「武營晚點名」360度光影劇場建築投影中融入客家元素，高雄流行音樂中心海風廣場亦邀請生祥樂隊等九組客語表演團體演繹美妙樂曲，規畫11場精采演出，讓燈會添增多元文化色彩。

台灣燈會首次將客家文化融入衛武營主燈，由威尼斯影展獲獎藝術家黃心健、 兩屆金鐘美術獎得主許英光等客籍藝術創作者跨界創作，以科技藝術將客家意象呈現於實體燈藝、虛擬光影與表演藝術中，讓大眾體驗不一樣的客家風華。

高雄市客家委員會楊瑞霞主委表示，此次客家主題展演計畫中特別加入互動體驗，讓觀眾作為展演作品的重要主角，透過藝術參與，以身體感知藝術。

屢獲國際大獎的客籍新媒體藝術家黃心健，這次為台灣燈會創作「光之舞」，他運用兩組機械手臂與大型顯示器，AR方式呈現虛擬影像，巧妙把客家八音與桐花融入作品中，並邀觀眾化身舞者舞動肢體，拉近當代視覺藝術的距離。

客藉資深影視美術指導許英光創作的「映像寫真館」則手繪兩座大型景片相框，以打狗港、200年前舊時代及寫真館為主題，吸引許多民眾「入畫」拍照，體驗往日美好時光。

「武營晚點名」島嶼記憶·光舟劇場視覺總監王奕盛也在待機畫面中，加入桐花意象、客籍藝術家鍾舜文的作品，以及「六堆三百」主視覺手繪大武山與客家九香花等元素。音樂設計更融入耆老吟唱客家歌謠，傳承客家文化。

另在愛河灣「光啟愛河灣」主燈展演，則藉由「元流-光之群島」作品純淨的白光與大港虎橋，搭配客籍女歌手黃珮舒吟唱聖桑的天鵝，呈現國際港灣格局的絕美畫面。