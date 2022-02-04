苗栗（火旁）龍巡庄祈福 5、6日4鄉鎮演出

2022苗栗（火旁）龍系列活動祥龍巡庄祈福，2月5日上午11點在南庄永昌宮、下午2點在頭份市尚順廣場，6日上午11點在大湖酒莊廣場、下午2點在公館鄉五穀宮廣場，各有2尾祥龍，及藝文團隊表演，歡迎民眾觀賞。

客委會客庄12大節慶苗栗（火旁）龍，今年延續祥龍巡庄活動，安排4鄉鎮表演交流，苗栗市長邱鎮軍希望把（火旁）龍帶出苗栗市，讓（火旁）龍文化讓更多人看見，希望與苗栗縣各客家庄，共同傳承苗栗客庄特有民俗，也希望為（火旁）龍造勢宣傳。此外，巡庄表演現場並將以趣味遊戲方式，發送苗栗美食券，可以兌換苗栗市特色小吃品嘗美食。

苗栗市公所指出，今年（火旁）龍系列活動，2月8日到17日客家龍神壇，9日祥龍點睛、客家龍競技，11日民俗踩街，12日（火旁）龍之夜，17日化龍返天，規畫5G網路直播，民眾可以鎖定苗栗火旁龍臉書粉絲專頁欣賞直播，更歡迎戴好口罩，做好防疫，到現場體驗（火旁）龍的精彩與魅力。