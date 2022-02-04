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回味黃金博館四連棟「日常之歌」 可換小虎窗花材料包
「日常之歌」是新北市立黃金博物館模擬金瓜石煉金時期，四連棟內部及週邊的日常聲音紀錄，包括廚房炒菜聲、縫紉機聲及礦山台車聲等，即日起至2月6日大年初六春節期間，民眾只要到遊客中心索取「日常之歌」學習單，再到四連棟記錄各種聲音位置，便可兌換限量精美小虎窗花材料包。
黃金博物館長謝文祥表示，自去年博物館與藝術家陳昱榮合作，推出「日常之歌--四連棟聲音再現常設展」以來，藉由「聲音」讓民眾認識金瓜石歷史，再現四連棟內常民生活樣態，深受民眾喜愛。
為讓民眾有更深刻的視覺與聽覺體驗，博物館特別製作地圖式學習單，讓參觀的大朋友小朋友可依循學習單的地圖與代碼，找出四連棟內隱藏的日常聲音，並穿梭四連棟內廊道、客廳、廚房時，體驗昔日礦山居民生活與記憶。
黃金博物館內的四連棟，是金瓜石地區保存良好且完整的日式宿舍，推測為日本鑛業株式會社於1930年代興建。四連棟四戶相連，每一戶都有各自的玄關、客廳、起居室、廚房、浴室及廁所等配置，前後也有小型花園。連棟式日式宿舍是當年礦山建築特色，宿舍的木造雨淋板、紅磚圍牆與黑色屋瓦，形成金瓜石山城獨特生活地景。
春節期間，博物館也於四連棟內，擺放日式及台式年節小擺飾，搭配「日常之歌」環境聲音，讓參觀民眾更能身歷其境，感受昔日礦山常民生活點滴。更多活動訊息請上官網(網址：https://www.gep.ntpc.gov.tw/）。
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