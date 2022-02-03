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免費送「咖啡＋餅乾」！詩特莉、樂天皇朝開工享優惠

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「詩特莉」於2月7日推出「開工送咖啡」的活動。圖／詩特莉提供
「詩特莉」於2月7日推出「開工送咖啡」的活動。圖／詩特莉提供

長達9天的春節連假即將進入尾聲，包括「詩特莉」、「樂天皇朝」均提供了開工當日的優惠方案，可以免費獲得「餅乾＋咖啡」的下午茶組，或是享「便當買1送1」的優惠。

來自東京的手工餅乾「詩特莉」（Aunt Stella）將於2月7日推出「開工送咖啡」的優惠方案。當日12:00至14:00期間，凡戴上口罩前往全台8間咖啡廳門市，即可免費領取「Bite & Sip 一手午茶」1組（含手工餅乾2片與美式咖啡1杯），各門市限量100組，全台共計800組，每人限領1組。

除此之外，活動當日拍下「Bite & Sip 一手午茶」照片上傳至個人Instagram，並完成活動規則還可參加加碼活動，有機會抽中迪士尼授權系列的「愛麗絲午茶派對禮盒」1組，價值540元，共計送出3組。

來自新加坡的港式餐廳「樂天皇朝」，本次新推出升級款的商務餐盒，除了保留元有的蒜香排骨、黑胡椒牛肉、花雕醉雞腿、腰果宮保雞丁等4款熱銷主菜外，還新推出菠蘿赤肉片、糖醋魚片、椒鹽魚柳、貢菜牛肉絲等4款選擇。每款均搭配有3款配菜、蘿蔔絲酥餅，美盒150元起。

自2月7日至2月9日期間，凡提前電話預購餐盒，每日前15個餐盒均可享「買1送1」的優惠（均贈送椒鹽魚柳口味），為民眾開工打氣。

「樂天皇朝」針對開工首3日推出餐盒「買1送1」的限量優惠。圖／樂天皇朝提供
「樂天皇朝」針對開工首3日推出餐盒「買1送1」的限量優惠。圖／樂天皇朝提供

咖啡廳 口罩

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