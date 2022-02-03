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靈丸、黑龍波都能吃！「幽遊白書」主題餐廳快閃三創

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
現場提供有豐富的週邊商品供粉絲購買。圖／FANFANS提供
現場提供有豐富的週邊商品供粉絲購買。圖／FANFANS提供

動畫剛過完30周年紀念的人氣漫畫「幽☆遊☆白書」，是許多六、七年級生的青春回憶。曾經多次推出動漫主題餐廳的FANFANS粉粉團隊，本次於台北三創園區打造「幽遊白書主題餐廳」，除了重現漫畫中的經典場景之外，還有「邪王炎殺黑龍波冰淇淋」、「靈光波動拳義大利麵」等呼應主題的餐點，讓粉絲進入幽遊白書的世界。

本次限時登場的幽遊白書主題餐廳，主要以漫畫中的「暗黑武術大會」為設計主軸，還原了幽助與120%戶愚呂弟在暗黑武術會經典對決、桑原的次元刀進化、藏馬變身為妖狐、飛影施放邪王炎殺黑龍波等畫面元素，甚至打造有經典的巨大圓形武鬥台，讓粉絲們重溫漫畫帶來的感動與回憶。

針對餐點部份，運用了大量的招式名稱增添連結性，包括有「風華圓舞陣 鮭魚粉紅醬義大利麵」（280元）、「靈光波動拳 青醬水波蛋豬肉義大利麵」（280元）、「裏男的亞空間 牛肉咖哩」（280元）；另外飲料部份，則是運用藏馬、桑原、飛影與浦飯的經典台詞作為靈感，包括有「半吊子的攻擊只是反效果！BANG！！！」、「健康第一！！！」、「炎殺黑龍波…！」與「可不要小看那個世界」等品項，單杯180元。

除了名稱有所連結之外，甜點也是透過視覺元素，讓粉絲們可以連結到幽遊白書。例如造型圓潤的「靈丸…！！！」（水信玄餅／黑糖沾醬，每份80元）、小閻王帽子造型的「奶油鏡面蛋糕（180元）」，更有每日限量的「邪王炎殺黑龍波冰淇淋」，透過竹炭粉重現漆黑輪廓，還有黑龍波餅乾點綴其中，每支199元。餐點或飲料將同時搭配專屬的角色插卡或吸管套，購買任一飲品還可獲得1張特點杯墊，共有5款隨機發送。

幽遊白書主題快閃餐廳至3月9日為止，除了主題餐飲，現場也會有一系列週邊商品，包括老帽、潮T、毛巾、抱枕、鑰匙圈、壓克力立牌等多種選項，適合粉絲蒐集。

餐點或飲料將同時搭配專屬的角色插卡或吸管套。圖／FANFANS提供
餐點或飲料將同時搭配專屬的角色插卡或吸管套。圖／FANFANS提供
現場提供豐富的週邊商品。圖／FANFANS提供
現場提供豐富的週邊商品。圖／FANFANS提供
幽遊白書主題餐廳中，可見到經典的武鬥台場景。圖／FANFANS提供
幽遊白書主題餐廳中，可見到經典的武鬥台場景。圖／FANFANS提供
幽遊白書主題餐廳，現已於台北三創園區登場。圖／FANFANS提供
幽遊白書主題餐廳，現已於台北三創園區登場。圖／FANFANS提供
各種角色的人形立牌，讓粉絲們可以盡情拍照。圖／FANFANS提供
各種角色的人形立牌，讓粉絲們可以盡情拍照。圖／FANFANS提供
包括甜點、飲料，都可見到濃厚的幽遊白書元素。圖／FANFANS提供
包括甜點、飲料，都可見到濃厚的幽遊白書元素。圖／FANFANS提供

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