虎你大賺錢 全聯推14萬線上福袋 最大獎保時捷、賓士得獎號碼出爐

過年在家搶福袋、得好禮，全聯今年首度推出線上線下專屬福袋、共計14萬組，實體門市加全聯線上小時達頭獎共3台車子、市值將近900萬，創下零售通路史上福袋獎項價值新高紀錄；全聯表示，實體單店福袋最快9分鐘賣光；早上10點起「PXGo!全聯線上購」動動手指搶購9999個福袋、每袋售價555元；2個小時線上福袋已賣出9634個，買氣可謂十分熱絡。稍早更公布最大獎的3台名車得獎號碼。

今年實體門市的幸運獎號也在開賣當天下午4：30在「福利熊陪您過新年」的直播開獎中，現場在律師見證下，由全聯線上事業部協理初貴民抽出今年幸運號碼；頭獎「Porsche Cayenne Coupé」得獎號碼為「176336」；「Porsche Taycan」得獎號碼為「069836」；另全聯小時達專屬頭獎「Mercedes-Benz A180」開出獎號為「1187」。

全聯表示，今年共開出12組中獎號碼，同時也會公布於全聯官網上，消費者只要拿出福袋內附的抽獎券即可對獎，與全聯一起享受這個開春好運氣。另提醒得獎者別忘了於2/15前，需填寫完整領獎申請書，並提供抽獎券正本及檢附相關資料，寄回領獎小組。而今年開獎活動也在LINE官方帳號與臉書上全程直播，總共將近50萬人觀看，顯示全台民眾都很關注虎年福袋頭獎到底獎落誰家，期望能為自己新的一年奪得好彩頭。

而小時達福虎生豐福袋中獎者，活動小組收到兌獎指定資料並確認無誤之後，將聯繫中獎者相關兌獎相關事宜。若未收到活動小組來電，則需於回函寄出後三個工作天內主動聯繫活動小組，若未主動聯繫即視同放棄兌獎資格，亦不進行候補。詳細說明可至PXGo!全聯線上購官網查詢。