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新竹巨城年初一祭紅包牆 588份「買一送一」紅包吸人龍
今天大年初一，百貨賣場也營業迎賓，知名的新竹巨城購物中心一早準備貼有588份紅包的紅包牆，吸引長長人龍排隊領取討喜氣。中午過後出現雨勢，不少民眾也紛紛轉往購物中心或百貨公司用餐、採買，人氣強強滾。
大新竹地區包括新竹巨城購物中心、新竹大遠百、大魯閣湳雅廣場等百貨賣場年初一都出現人潮，尤其正在試營運期間的遠東百貨竹北店更是火熱，不少民眾跟著家人逛街採買，周邊路段也出現塞車景象。
新竹指標的新竹巨城購物中心雖比照往年沒有推出限量福袋，也因應疫情取消發放新春紅包活動，但仍打造一整面的紅包牆，今天早上11點準時開放民眾排隊拿取，開店不到20分鐘就拿光，588份紅包「包包有獎不落空」有巨城各式輕食甜點買一送一券，讓鄉親開春吃甜過好年。
新竹巨城購物中心今天逛街人潮也不少，共有3千個汽車停車位在下午時段也幾乎是一位難求。巨城在春節期間祭出多項交通疏導措施，包含中央路增設「調撥車道入口」；如遇壅塞或停車場滿位時，將禁止從民生路左轉中央路；也將加開40人座的免費接駁車班次。
巨城衝刺春節年假買氣，也推出不少抽獎活動，6日前憑不限金額發票到1樓服務台領取祈願卡貼至祈願牆上，有機會抽中市價1萬9800元的電動滑板車；今天起至16日於指定專櫃當日單筆消費滿888元更有機會抽中Gogoro，歡迎採買試手氣。
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