羨慕！ 花蓮遠百1人連中2大獎 17萬獎品帶回家

遠百花蓮店1200份新春福袋今天抽獎，受疫情影響，調整為線上直播抽獎。今年有1人連中2大獎，加上超值福袋，可說是連中三元，是虎年福袋最大贏家。

遠百花蓮店表示，今天在律師林政雄的見證下，直播抽出150項大獎，包含智慧手機、洗衣機、50吋電視、吹風機及掃地機器人等，最後再抽出史上首次三特獎「遠東百貨商品券168000元」、智慧電動車及機車各1名中獎人及1名備取中獎人。

其中序號「0822」不但抽中最大獎「遠東百貨商品券168000元」，同時獲得二重獎第12獎天絲床包四件組，再加上福袋基本獎，共抱回價值超過17萬的大獎。

遠百花蓮店提醒，二重獎及特別獎得主請於2月28日前，親持身分證件及中獎序號存根聯至3樓客服中心領獎，逾期視同放棄抽獎資格。特別獎備取中獎人，請在2月28日前將備取存根聯照片、姓名及連絡電話私訊遠百花蓮粉絲專頁，主辦單位將於3月1日致電通知是否遞補領獎資格。完整中獎名單可至遠東百貨花蓮店官網查詢。