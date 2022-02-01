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「發財」姐弟好手氣 2歲童抽中新光三越160萬汽車大獎
「好運天註定！」新光三越台北信義新天地初一福袋大獎是價值160萬VOLVO XC40 T3休旅車，1千個售出福袋中只有10位購買民眾有抽大獎資格，10位獲抽獎資格民眾上台排排站依序抽金籤，最後由順位第10位的2歲陳小弟抽出百萬汽車大獎，陳爸爸笑著說，「大獎是大家讓給我們的，因為最後也沒籤可選了。」而陳小弟與姐姐剛好分別穿著一紅一綠「發」、「財」T恤，果然博得過年好彩頭。
陳小弟一抽出百萬汽車大獎，台下一家人立即歡聲鼓舞，衝上台擁抱。陳小弟媽媽說，「今天一家六口包括爺爺奶奶都有來，我們這幾年每年都有來新光三越買福袋，但從來沒中過大獎，今天一來到現場，弟弟就有說我要車車，福袋由弟弟抽出金籤資格，沒想到最後也真的抽到汽車回家。因為抱著平常心來，真的太意外了，家裡本來就有車，再抽中汽車很好，剛好可以不用換新車了。」
大年初一台北街頭飄著雨，新光三越台北信義店觀察今年過年來客指出「因為民眾幾乎都有打過疫苗了，出門的心情不像去年三級時那麼浮動不安。雖然整體信義商圈人潮仍沒有辦法回到2019年狀況，但今年過年來客仍然踴躍，過年期間除了除夕夜，餐廳訂位幾乎都是滿的。」
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