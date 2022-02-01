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大江購物福袋民眾瘋搶 拍照打卡還能抽黃金元寶

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
今為虎年的大年初一，桃園大江購物中心的各式品牌福袋吸引許多人上門。圖／大江購物中心提供
今為虎年的大年初一，桃園大江購物中心的各式品牌福袋吸引許多人上門。圖／大江購物中心提供

今為虎年的大年初一，每年備受矚目的春節福袋都吸引大批人潮，桃園大江購物中心的各式品牌福袋吸引許多人上門，大江也為回饋APP會員推出「小編發財金」賀歲贈送活動，元宵節前館內不限金額即可獲得專屬CONPON一份，元宵節當日將抽出一位幸運兒，可以獲得純金黃金元寶一只。

大江購物中心於今推出的品牌福袋熱門，精選的「保證超值限量福袋」包括PORTER、SEIKO手錶、Playboy等；中華職棒樂天桃猿隊Rakuten Monkeys福袋售價1680元，袋內商品主打VIP等級、市面上沒有對外販售的金猿卡資格、球員實戰球衣、球帽及簽名球，吸引不少鐵粉們前來試試手氣。忠實球迷黃小姐早上8時特地從新北市趕來搶購，幸運獲得一組球員親筆簽名球及心儀的球員球衣，相當開心。

往年廣受消費者喜愛、每個只要1500元的Playboy福箱，內含超過7000元價值的熱賣包款，總在活動首日就搶購一空，今年首次將現場排隊購買改為線上登記預購，日前一開放線上預購2分鐘即秒殺完售，可見商品魅力十足。

大江購物中心也於元宵節前推出「小編發財金」賀歲贈送活動，大江APP會員在活動期間於館內消費，不限金額即可獲得專屬COUPON一份，至4樓客服中心憑COUPON可免費兌換限量「發財金紅包」乙份，並在指定活動看板拍照打卡上傳至大江購物中心FB粉專參加抽獎活動，元宵節當日將抽出一位幸運兒，可以獲得純金黃金元寶一只。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，民眾領有年終紅包出手消費相對大方，還有振興五倍券的加持，百貨商場推出的福袋等賀歲活動都有助於吸引消費者來逛逛、增加來客數，藉此拉抬餐飲、零售的整體買氣。

中華職棒樂天桃猿隊Rakuten Monkeys福袋，民眾開心得到心儀球員球衣。圖／大江購物中心提供
中華職棒樂天桃猿隊Rakuten Monkeys福袋，民眾開心得到心儀球員球衣。圖／大江購物中心提供

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