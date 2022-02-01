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SOGO黃晴雯：今年仍有黑天鵝 微風廖鎮漢：以靜待動

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO台北店初一到初六天天推出福袋活動，讓民眾有過年的感受。記者李政龍／攝影
SOGO台北店初一到初六天天推出福袋活動，讓民眾有過年的感受。記者李政龍／攝影

大年初一虎年第一天，遠東SOGO董事長黃晴雯與微風集團董事長廖鎮漢，分別率管理團隊開店迎接入店民眾，兩人也都談及對今年的市場動態與看法。黃晴雯認為今年總體經濟仍有黑天鵝；廖鎮漢則說，今年「以靜待動、以不變應萬變」為策略。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，從總體經濟來看，美國的升息、通膨、貨運塞港的問題，2022還是存在很多總體經濟的黑天鵝，不過我一直在講，百貨零售業是民生指標，我們一定會努力奮勇向前。在防疫指引當下，為了顧客的安全健康，我們會遵守政府的防疫規定，控制人流進場。但也相信疫情不能出國，消費就留在國內，像是過去這兩年精品買氣與成長可說是大爆發，光在去年就成長3成，如果消費者留在國內消費，我們同時給予出國的感覺與奢華感，這對百貨業是很重要的。

微風集團董事長廖鎮漢指出，服務業這兩年都非常辛苦，微風今年的想法跟策略就是「以靜待動、以不變應萬變」 ；同時隨著政府的政策而改變，不斷的調整自己。今年的展望是以300億為目標 ，不過我心裡面小小的希望如果能夠300億再成長3% ，那當然是最好的。目前我們員工的兩劑疫苗施打率快95%，第三劑我們也在努力的拼8、9成以上 ，保護自己也是保護我們的客人，這是我們最重要的。

SOGO台北店初一到初六天天推出福袋活動，讓民眾有過年的感受。記者李政龍／攝影
SOGO台北店初一到初六天天推出福袋活動，讓民眾有過年的感受。記者李政龍／攝影
遠東SOGO董事長黃晴雯與團隊一起參與大年初一福袋活動。記者李政龍／攝影
遠東SOGO董事長黃晴雯與團隊一起參與大年初一福袋活動。記者李政龍／攝影
遠東SOGO董事長黃晴雯（中）認為，2022還是存在很多總體經濟的黑天鵝。記者江佩君／攝影
遠東SOGO董事長黃晴雯（中）認為，2022還是存在很多總體經濟的黑天鵝。記者江佩君／攝影
微風董事長廖鎮漢指出，今年將「以靜待動、以不變應萬變」。右為策略長廖曉喬。記者李政龍／攝影
微風董事長廖鎮漢指出，今年將「以靜待動、以不變應萬變」。右為策略長廖曉喬。記者李政龍／攝影
微風策略長廖曉喬（左一）現身微風新春開門活動。記者李政龍／攝影
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