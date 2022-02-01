SOGO黃晴雯：今年仍有黑天鵝 微風廖鎮漢：以靜待動

大年初一虎年第一天，遠東SOGO董事長黃晴雯與微風集團董事長廖鎮漢，分別率管理團隊開店迎接入店民眾，兩人也都談及對今年的市場動態與看法。黃晴雯認為今年總體經濟仍有黑天鵝；廖鎮漢則說，今年「以靜待動、以不變應萬變」為策略。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，從總體經濟來看，美國的升息、通膨、貨運塞港的問題，2022還是存在很多總體經濟的黑天鵝，不過我一直在講，百貨零售業是民生指標，我們一定會努力奮勇向前。在防疫指引當下，為了顧客的安全健康，我們會遵守政府的防疫規定，控制人流進場。但也相信疫情不能出國，消費就留在國內，像是過去這兩年精品買氣與成長可說是大爆發，光在去年就成長3成，如果消費者留在國內消費，我們同時給予出國的感覺與奢華感，這對百貨業是很重要的。