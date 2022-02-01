快訊

日相岸田有位零負評妻子 IG發合照卻挨批大男人主義

搶當台積電股東！賣場198元福袋抽股票 開店10分鐘賣光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

福袋198元抽台積電股票 年初一凌晨家樂福湧排隊人潮

聯合報 / 記者張瑞傑/台北報導
家樂福推出虎年福袋，最大獎為台積電與玉山金股票，吸引大批搶購人潮。（圖/家樂福提供）
家樂福推出虎年福袋，最大獎為台積電與玉山金股票，吸引大批搶購人潮。（圖/家樂福提供）

不畏寒冷虎年買氣強強滾，家樂福祭出新春搶福袋活動，最大獎台積電股票一張、二獎玉山金股票一張，不限會員購買，吸引不少民眾半夜3點多排隊搶購每份198元的驚喜福袋，並在開店10分鐘內銷售一空。

家樂福新春福袋農曆新年2月１日、大年初一（二）全台同步於上午10:00開賣，量販店每店限量100份、超市每店限量30份；除了第一重約價值500元的進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌等商品外，第二重「福虎生風 虎哩送」刮刮卡可有「財氣旺、手氣旺、運氣旺」等三次的中獎機率，最大獎為現值636,000的台積電股票一張，二獎為現值87,000的三張玉山金股票，以及其他驚喜好康。總獎項價值超過100萬。

家樂福推出虎年福袋，最大獎為台積電與玉山金股票，吸引大批搶購人潮。（圖/家樂福提供）
家樂福推出虎年福袋，最大獎為台積電與玉山金股票，吸引大批搶購人潮。（圖/家樂福提供）

由於銷售採現場發送號碼牌入場購買，並不限家樂福會員、到場即可限購一份，吸引不少民眾漏夜排隊搶號碼牌；業者透露，南部顧客最早起，高雄五甲店凌晨3點多就有顧客開始排隊準備搶頭香，愛河店四點半也開始排隊，台南仁德家樂福五點也有顧客排隊，台北內湖店早上7:30也出現排隊人潮，一路從3樓賣場入口沿著手扶梯排至4樓，該店福袋也在開店10分鐘後直接賣光，至於超市部分開賣前也有逾20人排隊搶買。

業者表示，消費者須在2月9日23時59分序號登錄截止前，至活動網頁輸入抽獎序號完成登錄並完成相關資料填寫，本獎項以電腦隨機抽獎，預計2月14日公佈中獎名單；「手氣旺區」則有各大知名飯店及度假村的住宿券、自由行獎項。

福袋 家樂福 台積電 玉山

相關新聞

迪士尼角色、小丸子、鬼滅主題快閃店連發！「百貨走春玩法」春節不無聊

春節9天假期，百貨商場除了企劃各式活動、推出春節優惠外，期間也引進不少美食快閃店、主題IP期間限定店，就希望民眾趁著假期到商場來熱鬧走春，人氣滾滾來。 ★「跳跳虎、三眼怪、史迪奇」迪士尼經典角色

網美必拍！ Outlet開逛、 百貨走春 順手拍出賀年時尚大片

今年過年九天連假，讓拜訪親友、出遊逛街的時間共充裕，據點遍佈北中南的百貨商場，不只容易抵達，更是具吃喝玩樂娛樂通包的功能，加上年前還有竹北遠百、高雄SKM Park兩家全新商場新鮮登場，過年不妨就到各

大年初一拼手氣！ 4超市、量販「開運福袋」抽保時捷、台積電股票

大年初一最重要的活動之一就是搶購福袋，近年不只百貨，連超市、量販店也都推出福袋商品，讓民眾就近入手拼手氣。 全聯福利中心：門市福袋抽保時捷雙頭獎 首推「小時達」專屬獎 全台實體門市大年初一

5大「百貨福袋」必買！SOGO、京站環球購物統統都有，再抽160萬VOLVO名車

福袋是每年農曆新年許多人期待的好運大禮，除了多款產品可以驚喜以更低的價格購買之外，還有超多大獎可以抽。UDN小編這回整理「五大百貨」必買福袋，還可以抽萬元住宿、百萬名稱與鑽戒等大獎，快手刀準備試試手氣。

無印良品進駐遠百竹北！首推自助包裝 滿額送新竹炊粉

MUJI無印良品看好台灣持續發展，全台第55間店開設在甫試營運的遠百竹北店，占地310坪，也是新竹最大的無印良品店鋪，呼...

遠百竹北試營運吸3萬人朝聖 網羨：大家都不用上班嗎？

遠東百貨竹北店今天中午12點展開試營運，新竹縣首座百貨商場開幕魅力大，開店前人潮已繞了館外一大圈，展現新竹人的對新百貨的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。