福袋198元抽台積電股票 年初一凌晨家樂福湧排隊人潮

不畏寒冷虎年買氣強強滾，家樂福祭出新春搶福袋活動，最大獎台積電股票一張、二獎玉山金股票一張，不限會員購買，吸引不少民眾半夜3點多排隊搶購每份198元的驚喜福袋，並在開店10分鐘內銷售一空。

家樂福新春福袋農曆新年2月１日、大年初一（二）全台同步於上午10:00開賣，量販店每店限量100份、超市每店限量30份；除了第一重約價值500元的進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌等商品外，第二重「福虎生風 虎哩送」刮刮卡可有「財氣旺、手氣旺、運氣旺」等三次的中獎機率，最大獎為現值636,000的台積電股票一張，二獎為現值87,000的三張玉山金股票，以及其他驚喜好康。總獎項價值超過100萬。 家樂福推出虎年福袋，最大獎為台積電與玉山金股票，吸引大批搶購人潮。（圖/家樂福提供）

由於銷售採現場發送號碼牌入場購買，並不限家樂福會員、到場即可限購一份，吸引不少民眾漏夜排隊搶號碼牌；業者透露，南部顧客最早起，高雄五甲店凌晨3點多就有顧客開始排隊準備搶頭香，愛河店四點半也開始排隊，台南仁德家樂福五點也有顧客排隊，台北內湖店早上7:30也出現排隊人潮，一路從3樓賣場入口沿著手扶梯排至4樓，該店福袋也在開店10分鐘後直接賣光，至於超市部分開賣前也有逾20人排隊搶買。

業者表示，消費者須在2月9日23時59分序號登錄截止前，至活動網頁輸入抽獎序號完成登錄並完成相關資料填寫，本獎項以電腦隨機抽獎，預計2月14日公佈中獎名單；「手氣旺區」則有各大知名飯店及度假村的住宿券、自由行獎項。