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「頭香哥又是你！」 SOGO福袋超級鐵粉連續16年報到

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
連續16年排SOGO福袋的頭香哥葉先生（左）與朋友林先生，除夕夜晚上就前來SOGO排隊。記者江佩君／攝影
連續16年排SOGO福袋的頭香哥葉先生（左）與朋友林先生，除夕夜晚上就前來SOGO排隊。記者江佩君／攝影

SOGO鐵粉就是他！已連續排SOGO福袋16年的「SOGO福袋頭香哥」葉先生，虎年仍接力報到，甚至除夕夜當晚八點就到場排隊，連續排了16年SOGO福袋的他已是熟面孔，排到百貨、媒體都認識他，「頭香哥又是你」已成為見面的招呼語。而初一一早，光忠孝館大門口，已有數百人排隊等待入場買福袋試手氣。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，今年我到SOGO 15年，頭香哥排SOGO福袋的時間比我還久，我相信有這樣熱情忠實的顧客，對台灣百貨業的發展一定會越來越好。

「SOGO福袋頭香哥」葉先生從20歲左右第一次排SOGO福袋，自此一排就是連續16年，他說，因為以前在SOGO當過櫃哥，知道SOGO福袋CP值很高，所以每年都來排，今年排3C福袋，最想抽中iPad。現場排福袋第二順位的林先生，去年跟著頭香哥來排福袋，去年即抽到iPad，他說今年同樣鎖定實用的3C樓層福袋大獎。

SOGO大門一開，排隊民眾隨即衝刺跑上樓，9樓福袋大獎人體工學椅在11點5分隨即被抽出；8樓大獎iPad在11點10分就被抽出。而福袋前兩名排隊者頭香哥與林先生分別抽中康寧鍋具與膳魔師。

越來越多百貨福袋採預購制，SOGO則維持現場買福袋現場抽的傳統，對此，頭香哥指出，「福袋還是要現場排隊才有儀式感，因為疫情事前也特別關心SOGO福袋會不會如期推出」；林先生說「疫苗都打好了，做好防護，生活總是要動起來才行」。

遠東SOGO董事長黃晴雯指出，福袋是SOGO引進台灣的傳統，我們為了保留過年的儀式感，今年初一到初六天天都有福袋，初一到初三除了福袋還有加碼抽，有金飾、3C商品等大獎。SOGO福袋是商品福袋絕對沒有地雷福袋，會有非常實際的商品在裡面，絕對讓大家物超所值。

黃晴雯說，過年是人跟人傳達感恩與祝福的時候，在遵守政府防疫指引的前提下，我們還是辦福袋活動，我很感謝很多顧客一大早就來排隊，還有16年每一年都到SOGO搶福袋的葉先生，我們知道疫情讓大家都很悶，希望透過福袋，讓民眾到SOGO感受過年的儀式感與氣氛。

忠孝SOGO初一福袋排隊人潮。記者李政龍／攝影
忠孝SOGO初一福袋排隊人潮。記者李政龍／攝影
SOGO大門一開，民眾衝刺進場。記者李政龍／攝影
SOGO大門一開，民眾衝刺進場。記者李政龍／攝影
忠孝SOGO初一福袋排隊人潮。記者李政龍／攝影
忠孝SOGO初一福袋排隊人潮。記者李政龍／攝影

福袋 SOGO 3C

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