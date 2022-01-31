過完年不想變「胖虎」？KIRIN淡麗綠標化身美味神隊友
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
過年期間難免大魚大肉，帶有氣泡的啤酒可以享受微醺又不至於有太高的酒精濃度。然而啤酒正因為易飲，難免容易瞬間攝入過多熱量。不想過完年變「胖虎」？KIRIN推薦減醣70%的「淡麗GREEN LABEL」，讓味蕾滿足，輕鬆、低負擔！
台灣麒麟董事長上田隆史表示，「淡麗GREEN LABEL」啤酒以品牌以獨家釀造技術，在醣化、發酵製程時將醣類轉化為更小分子，使更多醣類能在發酵時容易被酵母所攝取，因此打造出減醣70%的輕盈酒體。
由於KIRIN「淡麗GREEN LABEL」啤酒，在台灣上市不到二年已累積1,000萬罐銷售，品牌由即日起至3月底，再推出「清爽喝 集點踏青趣」活動、瞄準開春的野營、踏青戶外樂趣。獎品將包含「踏青趣對飲杯」、「踏青趣餐墊餐具組」、「踏青趣沁涼冰桶」、「踏青趣日式點心托盤」，只要登錄電子發票或活動序號，就可以集點兌換或參加抽獎。更多詳情，則可登錄KIRIN台灣官方網站，得到更多完整資訊。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
圖 / KIRIN提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
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