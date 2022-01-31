過年小酌哪裡去？精選台北8間酒吧 春節也開「醺」

過年期間在台北？年夜之後想要出去喝兩杯？雖然多數餐飲酒吧都在過年間休息，但我們精選8間台北酒吧，多數在初三後正常，其中部分甚至除夕夜、初一也照常開業，在吃完年夜飯之後想要放風微醺一下也有不少選擇。各店家包含了隱密式酒吧、主打葡萄酒的自然酒吧、或藏身於條通之內，或走宛如「龍門客棧」的中式客棧風情，過完年想跟朋友出去「夜間」走跳？快來參考看看吧！

隱密式酒吧 X 菱玖洋服

隱密式酒吧（Speakeasy）一度大行其道，透過藏身在正常店面後方的歡樂熱鬧，帶來還原1920年代美國禁酒令的氛圍。藏身西裝店門後的菱玖洋服，宛如踏入電影《金牌特務》的場景，但門後卻是經典的復古懷舊氛圍，初四就開始營業嘍！

地址：台北市大安區光復南路308巷36號

電話：02-2752-5009

休息：（小年夜）1月30日至（初三）2月3日

開工：（初四）2月4日開始營業

聞「香」而至 X BAR PUN

雖然調酒主要著重於味蕾，但香氣也是調酒不可或缺的美味誘因。同樣走Speakeasy風格的Bar PUN，PUN同時也是台語「香」與「蜂」的諧音，象徵酒客如蜜蜂一般，循「香」而來。藏身在防火巷中的隱密位置，連開門的機關也大有玄機。冷調、都會感的空間設計與精緻的調酒，僅從除夕休息至初二，初三就開始營業。

地址：台北市大安區信義路四段378巷5號

電話：02-2700-5000

休息：（小年夜）1月30日至（初二）2月2日

開工：（初三）開始正常營業

自然酒吧 X A Glass or Two

強調下午三點就開始營業的A Glass or Two，是近期新營業的葡萄酒吧，並主打「自然酒」。店內販售包含本日單杯、組合、單瓶開瓶的多種選擇，甚至也有友好店家的多款美味下酒小食。輕鬆、無負擔，讓葡萄酒「小白」也能微醺chill一下，初三開始營業。

地址：台北市信義區基隆路二段191號

休息：（小年夜）1月30日至（初二）2月2日

開工：（初三）2月3日開始營業

質感條通 X Bar No.19

近期「華燈初上」大熱，但其實日式「條通」裡也有不少優質酒吧。開店多年的「No.19」便隱藏於此，除了經典調酒、創意調酒，店內低調、隱密的氣氛，已經累積了不少「長連客」，只休小年夜、除夕兩天，初一就開始正常營業。

地址：台北市中山區林森北路133巷19號

電話：02-2523-3451

休息：（小年夜）1月30日至（除夕）1月31日

開工：（初一）2月1日開始營業

中式客棧風 X 安慰劑Placebo Taipei

誰說酒吧一定是美式、英式風格？位在基隆路二段、臨江夜市附近的安慰劑走得便是很春節Style的中式風格。燈籠、木柵門版、浮誇系的雞尾酒名稱，還有如水餃的中式下酒小食。除夕晚上10點就開始營業，年節間無休，是不是很佛心呢？

地址：台北市信義區基隆路二段83號

電話：02-8732-2345

休息：無休，除夕晚間10點後開始營業，春節期間低消一人500元包含一杯酒飲。

營業：除夕晚間10點開始營業

日本酒最齊全 X Bar M

喜歡日式風格的酒吧，但不一定要在林森北路、中山區。位於古亭捷運站附近走路三分鐘可達的Bar M，店內目前蒐藏有超過200種日本威士忌、130種日本琴酒，堪稱日本酒收藏最豐富的酒吧。甚至針對過年期間推出外帶調酒、威士忌福袋。平日18：30前、週日17：30前提供訂位，電話、LINE官方帳號、Facebook站內訊息，都有通喔！

地址：台北市中正區羅斯福路二段20號

電話：0966.024.881

休息：無休

營業：春節無休，每日營業時間約為1830或1900開始至0130或2430；春節1月28日至2月5日期間，低消為兩杯酒品、服務費另計

女性友善 X 躁鎮

想跑酒吧，但想要跟姊妹淘一起放輕鬆？位於樂利路的躁鎮Bar Mania，是由兩位女性調酒師珊兒跟Judy一起創立，紅色燈光為主的店內空間，強調讓人可以在此盡情釋放心中情緒，並提供啤酒、威士忌、調酒與炸物小食，春節期間無休，一人低消500元。

地址：台北市大安區樂利路59號

電話：02.8732.1288

營業：除夕、初一無休，營業時間為2200至0300；初二、初三為2000至0200

實驗性餐酒吧 X ROOM by Le Kief

曾經獲得亞洲50大最佳酒吧、世界50大最佳酒吧肯定的ROOM by Le Kief，以實驗性的空間裝潢、每一季變換的餐酒搭配，成為近年夜間生活的最潮城中熱點之一。不過ROOM by Le Kief也是少數從小年夜一直休息到初九的店家，想嚐鮮？除十就正常開工嘍！

地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄10號1樓

電話：02.2711.6007

休息：（小年夜）1月30日小年夜至（初九）2月9日

開工：（初十）2月10日正常營業

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康