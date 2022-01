過年小酌哪裡去？精選台北8間酒吧 春節也開「醺」

過年期間在台北?年夜之後想要出去喝兩杯?雖然多數餐飲酒吧都在過年間休息,但我們精選8間台北酒吧,多數在初三後正常,其中部分甚至除夕夜、初一也照常開業,在吃完年夜飯之後想要放風微醺一下也有不少選擇。各店家包含了隱密式酒吧、主打葡萄酒的自然酒吧、或藏身於條通之內,或走宛如「龍門客棧」的中式客棧風情,過完年想跟朋友出去「夜間」走跳?快來參考看看吧!

隱密式酒吧 X 菱玖洋服

隱密式酒吧(Speakeasy)一度大行其道,透過藏身在正常店面後方的歡樂熱鬧,帶來還原1920年代美國禁酒令的氛圍。藏身西裝店門後的菱玖洋服,宛如踏入電影《金牌特務》的場景,但門後卻是經典的復古懷舊氛圍,初四就開始營業嘍!

地址:台北市大安區光復南路308巷36號

電話:02-2752-5009

休息:(小年夜)1月30日至(初三)2月3日

開工:(初四)2月4日開始營業

聞「香」而至 X BAR PUN

雖然調酒主要著重於味蕾,但香氣也是調酒不可或缺的美味誘因。同樣走Speakeasy風格的Bar PUN,PUN同時也是台語「香」與「蜂」的諧音,象徵酒客如蜜蜂一般,循「香」而來。藏身在防火巷中的隱密位置,連開門的機關也大有玄機。冷調、都會感的空間設計與精緻的調酒,僅從除夕休息至初二,初三就開始營業。

地址:台北市大安區信義路四段378巷5號

電話:02-2700-5000

休息:(小年夜)1月30日至(初二)2月2日

開工:(初三)開始正常營業

自然酒吧 X A Glass or Two

強調下午三點就開始營業的A Glass or Two,是近期新營業的葡萄酒吧,並主打「自然酒」。店內販售包含本日單杯、組合、單瓶開瓶的多種選擇,甚至也有友好店家的多款美味下酒小食。輕鬆、無負擔,讓葡萄酒「小白」也能微醺chill一下,初三開始營業。

地址:台北市信義區基隆路二段191號

休息:(小年夜)1月30日至(初二)2月2日

開工:(初三)2月3日開始營業

質感條通 X Bar No.19

近期「華燈初上」大熱,但其實日式「條通」裡也有不少優質酒吧。開店多年的「No.19」便隱藏於此,除了經典調酒、創意調酒,店內低調、隱密的氣氛,已經累積了不少「長連客」,只休小年夜、除夕兩天,初一就開始正常營業。

地址:台北市中山區林森北路133巷19號

電話:02-2523-3451

休息:(小年夜)1月30日至(除夕)1月31日

開工:(初一)2月1日開始營業

中式客棧風 X 安慰劑Placebo Taipei

誰說酒吧一定是美式、英式風格?位在基隆路二段、臨江夜市附近的安慰劑走得便是很春節Style的中式風格。燈籠、木柵門版、浮誇系的雞尾酒名稱,還有如水餃的中式下酒小食。除夕晚上10點就開始營業,年節間無休,是不是很佛心呢?

地址:台北市信義區基隆路二段83號

電話:02-8732-2345

休息:無休,除夕晚間10點後開始營業,春節期間低消一人500元包含一杯酒飲。

營業:除夕晚間10點開始營業

日本酒最齊全 X Bar M

喜歡日式風格的酒吧,但不一定要在林森北路、中山區。位於古亭捷運站附近走路三分鐘可達的Bar M,店內目前蒐藏有超過200種日本威士忌、130種日本琴酒,堪稱日本酒收藏最豐富的酒吧。甚至針對過年期間推出外帶調酒、威士忌福袋。平日18:30前、週日17:30前提供訂位,電話、LINE官方帳號、Facebook站內訊息,都有通喔!

地址:台北市中正區羅斯福路二段20號

電話:0966.024.881

休息:無休

營業:春節無休,每日營業時間約為1830或1900開始至0130或2430;春節1月28日至2月5日期間,低消為兩杯酒品、服務費另計

女性友善 X 躁鎮

想跑酒吧,但想要跟姊妹淘一起放輕鬆?位於樂利路的躁鎮Bar Mania,是由兩位女性調酒師珊兒跟Judy一起創立,紅色燈光為主的店內空間,強調讓人可以在此盡情釋放心中情緒,並提供啤酒、威士忌、調酒與炸物小食,春節期間無休,一人低消500元。

地址:台北市大安區樂利路59號

電話:02.8732.1288

營業:除夕、初一無休,營業時間為2200至0300;初二、初三為2000至0200

實驗性餐酒吧 X ROOM by Le Kief

曾經獲得亞洲50大最佳酒吧、世界50大最佳酒吧肯定的ROOM by Le Kief,以實驗性的空間裝潢、每一季變換的餐酒搭配,成為近年夜間生活的最潮城中熱點之一。不過ROOM by Le Kief也是少數從小年夜一直休息到初九的店家,想嚐鮮?除十就正常開工嘍!

地址:台北市大安區復興南路一段107巷5弄10號1樓

電話:02.2711.6007

休息:(小年夜)1月30日小年夜至(初九)2月9日

開工:(初十)2月10日正常營業

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康