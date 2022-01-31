新年就要穿好看！年度西裝腕表造型小回顧 為品味加值
人要衣裝、佛要金裝。同樣是西裝，怎麼和腕表搭配？此間可頗有學問。雖然西裝總以黑、深藍色為主，怎麼搭得好看？快來看看2021年的四套中外西名人搭配，讓男友手刀筆記、顏值大加分！
班奈狄克康柏拜區（Benedet Cumberbatch）在坎城出席《犬山記》時，曾以兩套不同西裝造型現身。正式典禮時他用黑西裝、白襯衫搭配積家的Reverso系列玫瑰金雙面腕表，另一套較為休閒風格的淺藍色西裝與白T恤則換上同為Polaris Memovox表款，讓人發現長方與圓形、正式與休閒之間的隱藏連結；浪琴（Longines）則在11月因為官方網站的上線，邀請到「國民老公」休杰楷詮釋先行者（Spirit）系列腕表的風采，雖然休杰楷穿上了藍色雙排扣西裝，但擁有白色長條細紋則賦予了西裝更多的懷舊感，也跟Spirit表款的復古風格巧妙呼應。
而甫在去年成為伯爵品牌代言人的陳昊森則大膽挑戰了同色系西裝，但他在酒紅色的西裝毛衣和獵裝外套上，搭配了玫瑰金的Polo鏤空腕表與Possession玫瑰金珠寶，讓金色產生共鳴；最後是「蜘蛛人」Andrew Russell Garfield在出席活動時，在深藍色雙排扣西裝內搭配了一只萬寶龍（Montblanc）的Heritage系列Chronométrie兩地時間腕表。表款的白色面盤，在深藍色西裝外套、咖啡色襯衫與黑色領帶間，畫龍點睛，如果平常喜歡暗色系，也可以考慮身上也穿插一點白色的風格飾品嘍！
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