誰說新竹是美食沙漠！2021新竹美食排行榜在這裡 各式美食齊聚一堂

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TOP 10 /皿富器食 minfood

被封為新竹最美定食店，超美的日式裝潢和木質傢俱，配上良好的採光，不管店內、店外都超好拍！結合新竹在地特色的水潤餅京醬鴨，櫻桃鴨肉質柔軟、醬香濃郁，和帶有嚼勁的水潤餅搭配起來十分美味！（MENU美食誌Hann提供）

TOP 9 /硬派主廚的軟嫩料理

店面呈現老宅文青的風格，主打牛肉舒肥料理。牛肉非常軟嫩可口，肉質還保有粉嫩色澤，咀嚼時可以感受到牛肉的肉汁及清甜滋味。店家也有提供「蔥醬雞腿飯」，給不吃牛肉的客人。（MENU美食誌Ann提供）

TOP 8 /Hidden off

如其名把自己隱藏在巷弄之中的老宅咖啡廳，店內充滿許多復古元素。打卡率超高的微笑捲毛，原味戚風蛋糕搭配外圍一圈焦糖醬和內餡卡士達，吃起來十分順口！（MENU美食誌茱莉的小小世界提供）

TOP 7 /鴨肉許（許二姐）

從早上10:00營業到凌晨02:30的新竹老字號小吃名店，販售各式鴨肉料理。必點跳脫傳統風味的鴨肉炒血，嫩口帶有彈牙口感的鴨血，酸辣夠勁，十分下飯，是每桌都可見的經典菜色！（MENU美食誌上班族的嚮導夢提供）

TOP 6 /八二親食

TOP 5 /李克承博士故居A-moom

隱身在新竹大遠百附近的隱密日式老宅咖啡店，80年的日式建築，已被列為新竹市古蹟。鬆軟且外皮Q彈的山形吐司，搭配上自製的卡士達、乳酪等，讓人一口接著一口，停不下來！（MENU美食誌上野五花肉提供）

TOP 4 /微生 Float Dept.

空間十分舒服，店家不只做咖啡，還有豐富的甜鹹餐飲選項。任性老闆堅持的雞肉煎餃，完全出自不愛吃牛、豬肉的老闆任性，雞肉鮮甜多汁，與咖啡十分搭配。（MENU美食誌Ling提供）

TOP 3 /廟口鴨香飯中山店

必點鴨肉Q彈有嚼勁的鴨香飯！以煙燻的去骨鴨肉加上紅蔥酥平鋪在飯上，淋上特製的鴨油提味，並佐以幾片小黃瓜做為搭配，散發出陣陣香氣，令人食指大動。（MENU美食誌Lane的吃貨人生提供）

TOP 2 /kukukohi哭哭咖啡

充滿日式老宅氛圍，店前還有塊竹林小庭院。必吃上午9點及下午3點各出爐一次的限量日式小菓子！入口軟綿又充滿香氣小方菓子吐司，份量小巧迷你，讓人品嚐完之後還意猶未盡。（MENU美食誌wenwen吃美食～花蓮x新竹提供）

TOP 1 /一百種味道三民店

新竹知名的人氣甜點店，甜點選擇多樣，價格大約在$150左右。並且以水果塔為主。生乳酪莓果塔的塔皮中間夾有一層莓果醬，吃起來口感清爽，草莓的香氣微微的混合在生乳酪塔之中。（MENU美食誌寧食紀錄提供）

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