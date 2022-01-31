新北林口Outlet吃好膩？連在地人都讚不絕口的6間特色、美味餐廳

過年期間在台北？年夜之後想要出去喝兩杯？雖然多數餐飲酒吧都在過年間休息，但我們精選8間台北酒吧，多數在初三後正常，其中部分甚至除夕夜、初一也照常開業，在吃完年夜飯之後想要放風微醺一下也有不少選擇。各店家包含了隱密式酒吧、主打葡萄酒的自然酒吧、或藏身於條通之內，或走宛如「龍門客棧」的中式客棧風情，過完年想跟朋友出去「夜間」走跳？快來參考看看吧！

2022-01-31 13:58