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大年初一估出遊人潮湧現 國道「8大地雷路段」出爐

新北林口Outlet吃好膩？連在地人都讚不絕口的6間特色、美味餐廳

聯合新聞網 / MENU美食誌

拉麵、舒芙蕾、義大利麵、排餐，吃完主餐後，還能再繼續吃甜點！

Walk In Cafe

東湖路155號

擁有四層樓的獨棟咖啡店，灰色板岩磚的外觀配上不同主題的樓層。店裡販賣自家烘焙單品咖啡，以及由藍帶烘焙師傅手作的精緻蛋糕，讓客人可以輕鬆吃到美味可口的異國風味料理。（MENU美食誌CindyFooood提供）

The cafe' by 想林口想林口

文化一路一段250號

好吃又好拍的人氣餐廳，店家除了有優雅大氣的裝潢，還有風格雅致的空中花園，選對季節還有機會可以看到櫻花！菜單每年會更換一次，除了納入新主題菜色，也會保留經典菜色。（MENU美食誌リス🐿提供）

Söt cafe ROASTERY 展悅浮島店

文化三路二段451號

結合人文藝術的店內裝潢，搭配採光極佳的落地窗，十分清新舒適。以燻鴨胸作為主角的燻鴨胸佐奶油腐乳醬，奶油腐乳醬有畫龍點睛的奧妙，一點麻油、酒香加豆腐乳味，整體味道非常台式。收取10%服務費，不限時間，有wifi、插座。

（MENU美食誌Bonnie提供）

甜蒔吇舒芙蕾咖啡專賣

文化二路一段78號

森林系的裝潢風格，在每個角落都可以看到花花草草。必點柔軟度拿捏非常剛好的舒芙蕾，綿密的口感，入口即化，讓人感受到滿滿的幸福！（MENU美食誌Allie提供）

Mummum Pastry Studio

文化二路一段96巷3號

隱藏在巷子裡的咖啡店，主打各式手做甜點。可以看見香草籽的焦糖香草起司蛋糕，起司口感非常柔軟且帶一點酸味，搭配茶飲非常剛好。現在平日只開放預約蛋糕，假日才會有單賣的甜點。（MENU美食誌NingNing 寧寧提供）

老占元拉麵大王

林口路120號

看似簡單無奇卻有莫大的美味！必點牛肉拉麵，看似清澈的湯頭入口濃郁又香氣十足，加上蘿蔔多了一分清甜感，麵體則是用彈性十足的微粗拉麵，最後配上嫩口又有膠質感的牛肉。（MENU美食誌Lou提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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美食誌 拉麵 咖啡 林口

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