新北林口Outlet吃好膩？連在地人都讚不絕口的6間特色、美味餐廳
拉麵、舒芙蕾、義大利麵、排餐，吃完主餐後，還能再繼續吃甜點！
東湖路155號
擁有四層樓的獨棟咖啡店，灰色板岩磚的外觀配上不同主題的樓層。店裡販賣自家烘焙單品咖啡，以及由藍帶烘焙師傅手作的精緻蛋糕，讓客人可以輕鬆吃到美味可口的異國風味料理。（MENU美食誌CindyFooood提供）
文化一路一段250號
好吃又好拍的人氣餐廳，店家除了有優雅大氣的裝潢，還有風格雅致的空中花園，選對季節還有機會可以看到櫻花！菜單每年會更換一次，除了納入新主題菜色，也會保留經典菜色。（MENU美食誌リス🐿提供）
文化三路二段451號
結合人文藝術的店內裝潢，搭配採光極佳的落地窗，十分清新舒適。以燻鴨胸作為主角的燻鴨胸佐奶油腐乳醬，奶油腐乳醬有畫龍點睛的奧妙，一點麻油、酒香加豆腐乳味，整體味道非常台式。收取10%服務費，不限時間，有wifi、插座。
（MENU美食誌Bonnie提供）
文化二路一段78號
Allie提供）
文化二路一段96巷3號
NingNing 寧寧提供）
林口路120號
Lou提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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