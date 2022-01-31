21冠到手！納達爾稱霸澳網 手上腕表破3,000萬已絕版！

農曆新年還沒到、西曆新年第一個月還沒結束，職業網壇、高級鐘表領域已經傳來好消息，甫落幕的2022年澳洲網球公開賽（Australian Open）球王、球后新誕生，西班牙人「蠻牛」拉斐爾納達爾（Rafael Nadal）拿下本屆澳網男單冠軍，並寫下大滿貫賽事21冠的史無前例殊榮、振奮人心。

雖然已是四大滿貫公開賽中法網（French Open）的常勝軍，但這可是Rafael Nadal自2009年後、相隔13年的澳網第二冠，除追平對手喬科維奇（Djokovic）的四大賽各贏兩冠的「雙圈全滿貫」，並寫下澳網2冠、法網13冠、美網4冠與溫網4冠的21冠紀錄，也是目前大滿貫賽事紀錄第一人；包含喬科維奇、前任球王「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）在大滿貫賽事紀錄都為20冠。

然而值得留意的是，Rafael Nadal在比賽中更配戴上他與頂級鐘表品牌RICHARD MILLE的聯名表款、RM 27-04 Rafael Nadal陀飛輪腕表。表款從網球拍得到靈感，使用0.27mm的纜製作網格狀面盤，其懸浮的陀飛輪機芯更可承受超過12,000g的重力加速度，經過噴砂和拋光處理的表殼則以TitaCarb為材質，表殼側邊並有Nadal小名的RAFA縮寫，全球限量50只。最早問世於2020年9月底，當時預估價約為3,200至3,300萬左右，目前全數售盡，更成為手表愛好者在網球賽事進行中的另類欣賞樂趣。

此外今年澳網的球后芭蒂（Ashleigh Barty）過去曾拿下法網與溫網冠軍、目前在女子職業網球單打排名第一，今年拿下澳網之後除了是Ashleigh Barty本人的首次澳網單打冠軍、更寫下睽違42年澳洲地主選手獲得女子單打冠軍的紀錄。而Ash Barty本人其實也是瑞士鐘表品牌雷達（RADO）的品牌代言人，在獲頒冠軍獎盃時Ash Barty也戴上一款HyperChrome Ash Barty II腕表。