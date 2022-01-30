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日本同步、年節限定「抹茶起司塔」！PABLO吃塔玩抽獎

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
PABLO抹茶起司塔。圖／PABLO提供
PABLO抹茶起司塔。圖／PABLO提供

福虎年到來，PABLO一口氣推出5款年節商品，包括象徵吉祥好福氣的「草莓大福起司塔」，與日本同步僅於年節期間限定販售的「抹茶起司塔」，過年必備「PABLO迷你焦糖綜合堅果」，還有討喜的「PABLO迷你桔利巧克力」、「PABLO迷你巧克力巴斯克起司蛋糕」等。

PABLO同時舉辦新春福袋活動，即日起於指定門市購買「PABLO迷你任選六入禮盒+達克瓦茲乙盒(800元)」，即可獲得紅包抽獎機會，有機會獲得金牌起司塔(售價628元)、草莓大福起司塔(售價588元)、經典原味起司塔(售價340元)、PABLO迷你起司塔經典原味6入(售價420元)、達克瓦茲禮盒(售價358元)、PABLO文青帆布袋等獎項，立即買立即抽，獎品可當場兌換，送完為止。

新品中，從日本傳統新年吃麻糬、代表感謝豐收的習俗啟發，以日本具福氣吉祥寓意的大福為設計靈感，將PABLO經典原味起司塔擠上帶顆粒的紅豆鮮奶油，並鋪上軟Q的麻糬雪莓娘皮，再放上多汁的草莓及藍莓，最後以金色雪花餅乾碎片點綴出新年氛圍，「草莓大福起司塔」兼具美味及節慶喜氣。

「抹茶起司塔」則採用有「日本三大茗茶」之一美譽的宇治茶所製成的抹茶，澀味低、香氣濃厚，以其為底，製成具有茶韻且帶豐厚奶香的半熟起司塔，並在夾層放入紅豆泥內餡及軟糯白玉，展現日式獨有的懷古風韻。

健康版的「PABLO迷你焦糖綜合堅果」，則以杏仁片、葵瓜子、核桃三種堅果等比混和，放入烤箱中烘烤，再置於迷你經典原味起司塔上；「PABLO迷你桔利巧克力」取吉利諧音，利用糖及橙皮酒醃漬後橘皮絲鋪滿迷你經典原味起司塔面，並擠上使用比利時73%黑巧克力製成的巧克力卡士達醬，可可的甘苦香氣與清香的橘皮相輔相成。

PABLO草莓大福起司塔。圖／PABLO提供
PABLO草莓大福起司塔。圖／PABLO提供

巧克力 日本

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