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用味蕾環遊 CEO1950總裁藝文空間主題餐酒會系列開跑

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
CEO1950 總裁藝文空間是佇立在台北市晴光商圈的歷史建物。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
CEO1950 總裁藝文空間是佇立在台北市晴光商圈的歷史建物。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

春節假期來了，你是否很懷念以往假期總是會安排國外旅行，享受美食美景、讓身心靈都好好放鬆的旅程呢？今年因為疫情難以出國，讓榮獲「2021臺北臺中米其林指南」餐盤推薦的CEO1950總裁藝文空間，為你帶來一場餐桌之旅，每個月不同的主題暢遊在義大利、法國日本，享受美味時尚歐陸菜與來自世界各地的美酒，在氣氛浪漫的CEO1950老屋裡環遊世界。

CEO1950總裁藝文空間每個月都有不同主題的餐酒晚宴，預計2022年2月26日推出「和洋風情微醺晚宴」，以日本酒的米醇與葡萄酒的風土相遇，豐富或純淨、濃烈或淡麗、細緻或飽滿，都在一頓特別美好的法式料理中，激盪出創意、和諧與驚喜的火花。活動連結:https://fb.me/e/1pyt1dm6l

CEO1950總裁藝文空間由曾就職於法國巴黎法式餐廳的張億興（Jackie Chang）回台擔綱主廚，嚴選台灣在地食材，每日大溪漁港新鮮直送海鮮，擅長西式料理烹調方式，不以炫技為工具，回歸原始的手法，呈現食材真實風味，帶來優雅含蓄而又平衡美味的饗宴。

此外，CEO1950總裁藝文空間預計三月推出「茶與酒之舞」，歡迎大家隨時鎖定 CEO1950 總裁藝文空間，接收最新的餐酒會資訊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

CEO1950總裁藝文空間自去年11月起，每個月都推出主題餐酒會。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
CEO1950總裁藝文空間自去年11月起，每個月都推出主題餐酒會。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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