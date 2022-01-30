滿滿的「小王子」！寒舍艾美住房送門票+童話口罩

搶攻寒假的親子旅遊商機，台北寒舍艾美酒店即日起推出「小王子藝術」住房專案，周日至周三期間，入住豪華客房每房每晚5,500元起、主管套房每房每8,850元起(皆須另加15.5%的政府稅與服務費)，專案含探索廚房早餐、送「小王子的藝想世界75周年特展」門票，並限量提供MILU文創「玫瑰與小狐狸」成人防疫口罩。

此外，酒店也特別安排館內藝術品的導覽行程，包括「影子雕塑：小王子」等收藏作品，旅人彷彿是童話中的小王子，探訪不同星球，展開美麗的奇遇。

「小王子的藝想世界75周年特展」邀集國內外藝術家一起打造全新故事視角，即日起於台北華山1914文創園區重現超人氣經典《小王子》故事，內容搭配量身訂做的展場音樂，以及沈浸式互動投影，充滿奇幻氛圍的劇場空間，讓旅人體驗暖心的星球旅行。

台北寒舍艾美酒店與特展合作，推出「小王子藝術」住房專案，每房贈送兩張門票，防疫期間，特別加碼限量提供MILU文創「玫瑰與小狐狸」成人防疫口罩乙盒，贈禮數量有限，送完為止。

台北寒舍艾美酒店以「光與影」的當代藝術策展概念為主軸，全館擁有近700件的藝術品，其中館內導覽行程，可在客房樓層的梯廳看到小王子的相關藝術品，由比利時藝術家Fred Eerdekens為酒店量身打造「影子雕塑：小王子」，以銅線形成的影子雕塑，是摘錄《小王子》中的兩段話，「沙漠迷人之處，在於某處藏著一口井」、「心靈的感受比肉眼所見更加珍貴」，分別隱喻無限的希望與心靈的富足。