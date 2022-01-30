快訊

亞旭員工「居隔落跑」偷搭機回金門 鄭文燦：開罰30萬

相隔208天屏東再現1確診5歲女童 潘孟安：感染源明確

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肉多多進駐義大Outlet！聯手黃景龍推「龍王麻辣湯」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
肉多多火鍋即起進駐義大Outlet Mall。圖／義大提供
肉多多火鍋即起進駐義大Outlet Mall。圖／義大提供

樂多多集團旗下的肉多多火鍋去年8月至今快速開出30家新門店，其中包括進駐義大Outlet Mall。除了看好人潮與消費力，這也是全台第一家品牌直營的Outlet Mall，周邊結合五星飯店、主題樂園、摩天輪，義大世界購物廣場，可一站式滿足度假時光。

義大表示，義大Outlet Mall有別於一般Outlet的經營方式，創立以來不斷引進全台獨家品牌，迄今已有數十萬會員，每年吸引千萬人次到訪，加上台積電即將於中油高煉廠設廠，可望引入上萬就業人口移入楠梓、仁武等區，帶動周邊產業及人流。

樂多多集團董事長林少鈞表示，疫情期間民眾無法出國，國旅市場較以往更加蓬勃，因此看好周邊有飯店、遊樂園等一條龍接軌串連的義大世界購物廣場。接下來不僅增加門店數，也會著重於品牌覆蓋率。

肉多多火鍋高雄義大店開幕的最大亮點，是延聘「台菜王子」主廚黃景龍研發推出台式風味的「龍王麻辣湯」，以獨門秘方辣肉醬，結合燈籠椒、子彈椒、月桂葉、甘草等辛香料食材，經由爆炒帶來的鍋氣，辛、麻、鮮、香、辣一次到位，搭配由豬雞骨熬製的白湯，更能提升湯底的厚度與香醇。

即日起至2月6日開幕期間，用餐即贈「鮮炸綜合拼盤」乙份 (價值120元) ，更多優惠資訊可至義大世界購物廣場官網查詢。

義大世界 品牌 肉多多 火鍋

延伸閱讀

9天春節連假 12歲以下兒童免費玩麗寶樂園

三井OUTLET福袋1.6折起 台中港加碼「伊布、神社」造景

搶春節商機 高雄SKM Park、大港倉相繼開幕

高雄SKM Park明天見客！徠卡等50家獨家品牌進駐

相關新聞

用味蕾環遊 CEO1950總裁藝文空間主題餐酒會系列開跑

春節假期來了，你是否很懷念以往假期總是會安排國外旅行，享受美食美景、讓身心靈都好好放鬆的旅程呢？今年因為疫情難以出國，讓...

滿滿的「小王子」！寒舍艾美住房送門票+童話口罩

搶攻寒假的親子旅遊商機，台北寒舍艾美酒店即日起推出「小王子藝術」住房專案，周日至周三期間，入住豪華客房每房每晚5,500...

肉多多進駐義大Outlet！聯手黃景龍推「龍王麻辣湯」

樂多多集團旗下的肉多多火鍋去年8月至今快速開出30家新門店，其中包括進駐義大Outlet Mall。除了看好人潮與消費力...

一手好牌！4款「同花順」單一麥芽威士忌原酒限量開搶

威士忌品飲在國內已成顯學，無論是酒迷或是收藏家，有不少人開始逐漸將目標轉往Independent Bottler（IB）...

情人節限定！麥卡倫推出可可協奏曲與土然巧克力限量組

西洋情人節快要到了，麥卡倫在台中新光三越的期間限定沉浸式體驗活動——麥卡倫THE HARMONY造訪Cacao星球探索和...

廚藝了得 疫情下也賺錢 台中唐人街茶餐廳看好未來展望

知名港式茶餐廳添好運行政總主廚陳錫潘退休後，最近回到台中市自己家人合開的「唐人街茶餐廳」坐鎮，擔任總顧問，和擔任總經理的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。