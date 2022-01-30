肉多多進駐義大Outlet！聯手黃景龍推「龍王麻辣湯」

樂多多集團旗下的肉多多火鍋去年8月至今快速開出30家新門店，其中包括進駐義大Outlet Mall。除了看好人潮與消費力，這也是全台第一家品牌直營的Outlet Mall，周邊結合五星飯店、主題樂園、摩天輪，義大世界購物廣場，可一站式滿足度假時光。

義大表示，義大Outlet Mall有別於一般Outlet的經營方式，創立以來不斷引進全台獨家品牌，迄今已有數十萬會員，每年吸引千萬人次到訪，加上台積電即將於中油高煉廠設廠，可望引入上萬就業人口移入楠梓、仁武等區，帶動周邊產業及人流。

樂多多集團董事長林少鈞表示，疫情期間民眾無法出國，國旅市場較以往更加蓬勃，因此看好周邊有飯店、遊樂園等一條龍接軌串連的義大世界購物廣場。接下來不僅增加門店數，也會著重於品牌覆蓋率。

肉多多火鍋高雄義大店開幕的最大亮點，是延聘「台菜王子」主廚黃景龍研發推出台式風味的「龍王麻辣湯」，以獨門秘方辣肉醬，結合燈籠椒、子彈椒、月桂葉、甘草等辛香料食材，經由爆炒帶來的鍋氣，辛、麻、鮮、香、辣一次到位，搭配由豬雞骨熬製的白湯，更能提升湯底的厚度與香醇。

即日起至2月6日開幕期間，用餐即贈「鮮炸綜合拼盤」乙份 (價值120元) ，更多優惠資訊可至義大世界購物廣場官網查詢。