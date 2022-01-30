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一手好牌！4款「同花順」單一麥芽威士忌原酒限量開搶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
2012 MORTLACH單一麥芽威士忌原酒，酒精濃度59.9%，4800元。圖／英蓋爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2012 MORTLACH單一麥芽威士忌原酒，酒精濃度59.9%，4800元。圖／英蓋爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

威士忌品飲在國內已成顯學，無論是酒迷或是收藏家，有不少人開始逐漸將目標轉往Independent Bottler（IB），也就是所謂的獨立裝瓶廠，除了可品飲到知名大廠的酒液，瓶身及酒標在透過獨立裝瓶廠的巧思設計後，也充滿創意與收藏價值，擅於提供包桶與客製化酒標服務的英蓋爾精品洋酒，在農曆年前就特地與獨立裝瓶廠CLAN DENNY（可丹尼）合作，獨家開發設計出4款「同花順」前標單一麥芽威士忌原酒，不僅酒標充滿活潑的撲克牌元素，酒液也精選JURA、TALISKER、MORTLACH等知名蒸餾廠原酒，在春節期間無論是搭餐品飲或是送禮都相當適合。

喜歡單一麥芽威士忌的進階消費者，由於原廠裝瓶的產品難以完全滿足需求，為了追尋更多的品飲樂趣，往往會開始選擇踏入獨立裝瓶廠（IB）的世界。可丹尼（CLAN DENNY）是隸屬於知名獨立裝瓶廠Douglas McGibbon & Co旗下的頂級品牌，其中又以2018年由英蓋爾精品洋酒與Douglas McGibbon & Co獨家合作開發的「單一桶單一麥原酒」及「單一桶單一穀原酒」系列最是經典。

IB的優勢是提供多樣化的單桶原酒，各家酒廠、各種年份、各種桶型應有盡有，包括那些從未推出OB（Official Bottling）自有品牌的蒸餾廠，在IB都有機會能夠找得到，滿足威士忌玩家的收藏慾望；也正因為是單桶原酒，除了考驗IB廠的選桶功力，可丹尼不僅保留原蒸餾廠之風格，高酒精度、無冷凝過濾，原酒精度也忠實的記錄並呈現出威士忌的本質，近年深受老饕喜愛。

此次英蓋爾獨家開發設計的「可丹尼一手好牌限量威士忌原酒套組」，包括2008 JURA 55.6%單一麥芽威士忌原酒、2010 TALISKER 56.2%單一麥芽威士忌原酒、2011 MANNOCHMORE 58.9%單一麥芽威士忌原酒與2012 MORTLACH 59.9%單一麥芽威士忌原酒等4款頂級酒液，分別以紅心、方塊、黑桃及梅花等撲克牌元素進行前標設計，一次購入整套4瓶還另加贈義大利高級水晶威士忌杯一盒（6入），頗具收藏價值，即日起正式發售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2008 JURA單一麥芽威士忌原酒，酒精濃度55.6%，4800元。圖／英蓋爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2008 JURA單一麥芽威士忌原酒，酒精濃度55.6%，4800元。圖／英蓋爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
可丹尼一手好牌限量威士忌原酒套組。圖／英蓋爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
可丹尼一手好牌限量威士忌原酒套組。圖／英蓋爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2010 TALISKER單一麥芽威士忌原酒，酒精濃度56.2%，6000元。圖／英蓋爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2010 TALISKER單一麥芽威士忌原酒，酒精濃度56.2%，6000元。圖／英蓋爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2011 MANNOCHMORE單一麥芽威士忌原酒，酒精濃度58.9%。圖／英蓋爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2011 MANNOCHMORE單一麥芽威士忌原酒，酒精濃度58.9%。圖／英蓋爾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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