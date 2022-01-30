情人節限定！麥卡倫推出可可協奏曲與土然巧克力限量組

西洋情人節快要到了，麥卡倫在台中新光三越的期間限定沉浸式體驗活動——麥卡倫THE HARMONY造訪Cacao星球探索和諧之旅，特別推出「情人節限定組合」，包含2杯麥卡倫可可協奏曲與Terra土然的法式經典Bonbon組合，限量50組，僅於2月12至14日期間販售。

麥卡倫可可協奏曲和巧克力的絕妙搭配，就如同熱戀中的情侶，層層堆疊出交融的豐富韻味。麥卡倫邀請情侶共同深刻地感受麥卡倫與世界級職人巧克力共譜的風味協奏曲，以甜蜜韻味紀念佳節。

以可可風味作為靈感的麥卡倫年度限量款「麥卡倫The Harmony Collection可可協奏曲」，由麥卡倫釀酒師Polly Logan與米其林三星主廚Jordi Roca所創作，金色漩渦融合可可、肉桂、蜂蜜等元素，交織出迷人風味。麥卡倫「THE HARMONY 造訪 Cacao 星球探索和諧之旅」特展，也是以此為靈感規劃設計而成，帶領著參觀者透過五感，來感受世界頂級職人所冶煉出的非凡體驗，並在最後以特製的AR濾鏡合影留下難忘的紀念。

喜好麥卡倫的男友可透過沈浸式互動體驗，深入瞭解年度限量酒款「麥卡倫The Harmony Collection可可協奏曲」的風味；而喜好甜點的女孩，則可以品嚐期間限定Terra土然法式經典Bonbon，體驗麥卡倫與世界巧克力職人的可可甜蜜搭配，再透過AR濾鏡拍照打卡曬恩愛。

除了造訪可可星球，更可前往麥卡倫精選的12座台中「微醺座標」，讓濃情蜜意延續一整晚，還有機會將可可協奏曲帶回家。

有鑒於台中近年來餐飲和酒吧文化蓬勃發展，麥卡倫精選台中12間特色店家推出「麥卡倫12 微醺座標」。喜愛品酩的情侶們，可以在可可星球特展的旋渦吧台向現場人員索取集點卡，以及麥卡倫雙雪莉桶12年的品酩兌換卷，再一起走訪不同的店家，打造浪漫的微醺夜晚，同時只要集滿3個微醺座標，就有機會將麥卡倫年度限量款「麥卡倫The Harmony Collection 可可協奏曲」帶回家，讓甜蜜無限期延續（詳請請上麥卡倫台灣官方 Facebook 查看）。

◎「麥卡倫THE HARMONY造訪Cacao星球探索和諧之旅」期間限定沈浸式體驗

．日期：即日起至 2022年2月28日（週一）

．地點：新光三越台中中港店2F（台中市西屯區台灣大道三段301號2樓）

．時間：11：00～22：00（週六日10：30～22：00）