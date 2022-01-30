廚藝了得 疫情下也賺錢 台中唐人街茶餐廳看好未來展望

知名港式茶餐廳添好運行政總主廚陳錫潘退休後，最近回到台中市自己家人合開的「唐人街茶餐廳」坐鎮，擔任總顧問，和擔任總經理的徒弟彭明聰一起打拚；使得這一家已經營17年，連疫情期間都賺錢的餐廳更如虎添翼，也讓台中市喜愛粵菜的老饕們一飽口福。

一走到唐人街茶餐廳大門口，就可以看到陳錫潘和彭明聰兩人巨幅的照片張掛在牆上，而且載明兩人的過往經歷，顯示這家餐廳有著硬底子的廚藝團隊。以陳錫潘為例，他服務過香港敦煌酒樓、日本金臨門酒家、台北老爺大酒店、台北凱悅酒店、花蓮遠雄悅來飯店、耐斯王子大飯店、阿基師觀海茶樓、添好運等知名餐廳及飯店，蔣宋美齡、日本明仁天皇夫人美智子都喜愛他的料理，在台灣粵菜界有極高的地位。

彭明聰也相繼服務過台北老爺大酒店、凱悅酒店，台中金典酒店等知名飯店，以及擔任台中福華飯店、上海金錢豹、上海外灘5號阿基師創意料理的行政總主廚，也是粵菜料理的知名人物。

另外，陳錫潘的妻子彭惠美、彭明聰的三姐多年前和友人合資經營的金寶茶餐廳，也在台中闖出好口碑；彭明聰的妻子蔡珮芩則是粵菜點心少有的女師傅，東海餐旅系畢業後投入學習，有著一手好手藝，而彭的兒子彭沛晨也是餐飲科系畢業，有著創新的思維，一家人都在粵菜料理上投注精神，持續努力。

彭明聰說，唐人街茶餐廳開了17年，創下每個月都賺錢的記錄，擁有一批忠誠的顧客，即便是疫情最艱困時期，他和家人縮減了人力，拉下鐵門關在廚房裡做菜，仍以團購方式殺出一條生路，維持賺錢局面。