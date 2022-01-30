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虎搭啦！格蘭父子推金虎年最High農民曆

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
除夕圍爐喝百富，圓味百搭富有餘。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
除夕圍爐喝百富，圓味百搭富有餘。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

農曆新年是亞洲人最重視的傳統假日，春節的每一天都有其象徵意義及對應的傳統習俗，因此許多民眾在春節期間會依循農民曆的宜忌事項，期許為新的一年去霉氣、招好運。隨著生活品質的精緻化，不少傳統習俗演變得更加具有儀式感，格蘭父子順應農曆新年推出「金虎年最High農民曆」，讓民眾在過年期間可以依循習俗品飲對應的威士忌，來場與眾不同的新年饗宴。

除夕圍爐喝百富，圓味百搭富有餘

農曆新年中最重頭戲非除夕圍爐莫屬，奔波在外的家人們在歲末時分相聚，象徵著團圓的祥和意涵，習俗上，圍爐宴上的每道吉祥菜都需品嚐，意為帶來吉利；除夕夜圍爐首推台灣人觀點的餐飲評鑑「500盤」的指定烈酒品牌口碑款「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」，風味厚實有層次，適合吉祥菜的多樣烹煮方式並凸顯料理豐富滋味；口感圓潤帶有蜂蜜、香草香氣，適合讓您與家人細細啜飲品嚐，為來年的好運碰杯帶來圓滿！

初一揪團走春攜百富，百花富貴招進來

大年初一，許多人會早起到寺廟祭拜，為新的一年祈求平安健康，同時也會到親戚好友家拜訪問候、互道吉祥話，走春慶虎年時，建議準備「百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌」為走春伴手禮，金黃色的酒液，帶有祝福對方招財進寶的美意；百富14年洋溢著的豐富熱帶水果香氣，帶有「吃甜甜，大賺錢」極具喜氣的祝福寓意，讓您在親友面前留下深刻印象。

初二回家送天使，岳父認你做兒子

農曆初二回娘家，娘家將準備豐富菜餚迎接女兒，女婿亦會準備體面的禮物作為回門禮，為新的一年招來好運。回娘家時若要展現誠意，推薦準備擁有討喜紅色包裝的「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」，此款遴選僅有5%的珍稀雪莉桶製作，43%高酒精濃度體現天使雪莉桶的蜜餞與梅子揉合的馥郁香氣，以及烤蘋果與果乾交織的深邃口感，讓您與岳父飯後小酌時以此酒款輕鬆展開男人對話，快速拉近情誼。

初三睡飽找樂子，我的場子喝猴子

俗話說「初三睡到飽」，讓人可以好好揮別前幾天四處走春拜年的奔波忙碌，許多人初三時會選擇在家休息，好好與家人享受天倫之樂。過年團聚不免俗要來場「家族大戰」小賭怡情，無論是節奏明快的「十八骰仔」、鬥智拼運氣的麻將或是桌遊都少不了「三隻猴子三重麥芽威士忌」，滑順口感與柔和的香草氣息，十分好入喉，讓其喝法百搭無拘束，不論是純飲或是加入薑汁汽水調製都對味！非常適合擁有不同飲酒偏好的大家族，讓大家能盡興飲酒，微醺玩樂一整天。

初四財運勢不可擋，格蘭8年尚擔當

農曆初四，習俗上是迎接財神的好日子，眾神將於這天下凡回到民間，因此當天家中需保持明亮並將門窗打開，使神明方便出入。這天亦千萬不能小氣，若有親友到家拜訪，需盛情款待，大方與人分享，以幫助來年的財運亨通發達。初四待客首選高CP值的「格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」，討喜大紅色瓶身，喜氣洋洋；同級唯一有年份及雪莉桶風味，讓您盡顯大方氣魄，勢必將為您的金虎年帶來龍騰虎躍、勢不可擋的亨通財運。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

初四接財神財運勢不可擋，格蘭8年尚擔當。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
初四接財神財運勢不可擋，格蘭8年尚擔當。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
初二回娘家送天使，岳父認你做兒子。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
初二回娘家送天使，岳父認你做兒子。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
初一揪團走春攜百富，百花富貴招進來。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
初一揪團走春攜百富，百花富貴招進來。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭父子推出金虎年最High農民曆。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭父子推出金虎年最High農民曆。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
初三睡飽找樂子，我的場子喝猴子。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
初三睡飽找樂子，我的場子喝猴子。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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