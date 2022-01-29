情人節最後衝刺？粉、紅色系珠寶腕表 給她一點甜甜

雖然下周就要迎接農曆新年的來到，但過完年後的兩周也將是西方的情人節。還沒準備好心意？或可考慮一只粉、紅色系的珠寶機械腕表，用寶石、粉嫩色系，將情人的心意、悄悄傳遞。

格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）雖然來自嚴謹的德國，但其Lady Serenade卻有個輕巧可愛的中文名稱：小夜曲女士腕表。以番紅花為靈感的這枚珠寶女表，將8顆粉紅藍寶石藏入了愛心形狀小時時標，並搭配粉色的路易斯安那鱷魚皮表帶。39-22自動上鍊機芯並由品牌位於薩克森製表廠的製表師自製、裝飾與手動調校，貼心的更有凸起式的的表冠，讓配戴者即將有著漂亮的長指甲，也能輕鬆調整時間，依搭配不同的表扣、表帶形式，價格自46萬3,000元至51萬4,00元不等，全球限量50只。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）的卓時系列Premier Valentine's Flying Hearts 36毫米腕表則精選了蛋面珍珠母貝、粉紅剛玉、紅寶石，在面盤上打造出一幅宛如愛心氣球飄浮在雲朵中的空靈意念，表殼再鑲嵌以57顆圓形明亮式切工鑽石，令人心花朵朵開、宛如漫步雲中，全球限量14只。