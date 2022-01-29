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吳姍儒結婚了！伯爵Limelight Garden Party珠寶獻祝福

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
婚禮中吳姍儒並曝光兩人的婚紗照片，在金黃陽光與草原上，另一半時而牽起吳珊儒、秀出她手上的鉑金鑽戒，時而在草原山際與伴郎伴娘一同留影。圖 / PIAGET提供（合成圖）
婚禮中吳姍儒並曝光兩人的婚紗照片，在金黃陽光與草原上，另一半時而牽起吳珊儒、秀出她手上的鉑金鑽戒，時而在草原山際與伴郎伴娘一同留影。圖 / PIAGET提供（合成圖）

吳姍儒Sandy今日和CEO男友「王先生」於文華東方酒店舉辦婚宴，除了一身純白婚紗展現夢幻氣息，吳姍儒全身共配戴多款伯爵（PIAGET）高級珠寶，總價破1,300萬，而先生手上也配戴一枚伯爵18K白金百萬超薄鑚表，讓閃耀的鑽石與珠寶光芒獻上祝福，情比金堅。

婚禮中吳姍儒並曝光兩人的婚紗照片，在金黃陽光與草原上，另一半時而牽起吳珊儒、秀出她手上的鉑金鑽戒，時而在草原山際與伴郎伴娘一同留影。其中吳姍儒手上的Jardin Secret系列鉑金鑽戒是以玫瑰花園為設計靈感，重疊的藤蔓線條佐以規格為成色D、淨度為V.V.S.2的3.2克拉主鑚，戒指單價便上看695萬元，吳姍儒也在今日婚禮上配戴，並成為全身最高單價珠寶。

而今日婚禮現場，吳姍儒造型中最華麗的則當屬一件伯爵Limelight Garden Party系列高級珠寶鑽石項鍊，84顆圓形切工鑽石，其中便有五顆顏色是E或F、淨度為V.V.S1或V.V.S.2，鑽石總重約21.44克拉，定價為580萬元；另一半「王先生」的造型亮點則更在於手上腕表，婚紗照中配戴的是一只Polo系列岩石灰鏤空超薄精鋼腕表，以岩灰色的鏤空機芯，展現通透與運動之美；婚禮現場時配戴的則是一款Altiplano Ultimate Automatic 18K白金超薄自動上鍊腕表，僅5.3毫米厚度的910P機芯展現了伯爵在超薄上腕表的精湛成果，單研發便耗時三年，18K白金表殼並鑲嵌90顆圓形切割美鑽，讓纖薄兼具閃耀。

值得一提的是：兩人拍攝婚紗照時，身上同樣都穿戴了Possession系列的戒指、手環。Possession以可旋動的設計，帶來珠寶的動態魅力，同時重複堆疊的圓形，也像是兩人進入了彼此的生命，透過情意、鑽石、設計的堆疊，為未來的人生送上祝福，積累豐碩。

吳姍儒今日在婚禮上秀出的婚紗照片，兩人配戴多款伯爵高級珠寶沐浴在金光陽光之下，唯美而浪漫。圖 / PIAGET提供
吳姍儒今日在婚禮上秀出的婚紗照片，兩人配戴多款伯爵高級珠寶沐浴在金光陽光之下，唯美而浪漫。圖 / PIAGET提供
PIAGET Jardin Secret系列鉑金鑽石戒指，695萬元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Jardin Secret系列鉑金鑽石戒指，695萬元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Altiplano Ultimate自動上鏈腕表，125萬元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Altiplano Ultimate自動上鏈腕表，125萬元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Treasures系列單顆寶石戒指，專門挑選大克拉數、珍稀的貴重寶石。圖 / PIAGET提供
PIAGET Treasures系列單顆寶石戒指，專門挑選大克拉數、珍稀的貴重寶石。圖 / PIAGET提供
婚禮中吳姍儒並曝光兩人的婚紗照片，夢幻無敵。圖 / PIAGET提供
婚禮中吳姍儒並曝光兩人的婚紗照片，夢幻無敵。圖 / PIAGET提供

鑽石 珠寶 婚紗

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